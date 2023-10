Sonsoles Ónega desvela cómo la Reina Letizia le contó su noviazgo con Felipe VI

Sonsoles Ónega se encuentra en uno de sus mejores momentos a todos klos niveles. La periodista y escritora acaba de hacerse con el Premio Planeta con la novela Las hijas de la criada, que presentó al concurso con el seudónimo de Gabriela Montes y ahora se ha sentado junto a Joaquín en su programa de entrevistas, donde ha hablado de algunos detalles poco conocidos de su vida. Entre ellos, de su amistad con la Reina Letizia.

La periodista y la esposa de Felipe VI se conocieron hace más de un cuarto de siglo, ,cuando ambas trabajaban en CNN+. Desde entonces, han mantenido una relación muy estrecha, hasta el punto de que Sonsoles acudió a la boda de los entonces príncipes. Sin embargo, la hija de Fernando Ónega siempre ha sido muy discreta con todo lo que tiene que ver con la Casa Real y nunca se ha pronunciado en público sobre su relación con la Reina, hasta ahora. Gracias a la entrevista con Joaquín, Sonsoles ha hablado de algunos detalles de su amistad con doña Letizia, en concreto, de cómo se enteró de la relación con el entonces heredero al trono.

La Reina Letizia en una imagen de archivo con la Reina Letizia. / Gtres

El presentador, haciendo gala de la naturalidad, la simpatía y el desparpajo que siempre le ha caracterizado, aprovechó la ocasión para preguntarle a Sonsoles Ónega si era conocedora del noviazgo antes de que la noticia saltase a los medios. Una pregunta muy apropiada pero, más aún en este momento, cuando se cumplen 20 años de la última vez que doña Letizia cubrió como periodista los Premios Príncipe de Asturias, donde consiguió ocultar que en breve se anunciaría el compromiso. «Yo me conformo con que me digas un sí o un no. Si quieres contestarme más, yo encantado de la vida», ha dicho el deportista. Una pregunta que ha hecho que la periodista se riera, aunque finalmente le ha dado una respuesta. «Madre mía, qué bicho eres», ha contestado.

«A ver, es normal que lo supiera», ha comentado Sonsoles. Entonces, Joaquín ha querido saber cuál fue su reacción cuando se enteró de la noticia. «No me acuerdo porque fue hace muchos años, pero sería algo así como ‘Madre mía, que se ha enamorado de un bombero», ha bromeado la periodista. La hija de Fernando Ónega ha preferido no entrar en más detalles sobre el tema, pero ha aprovechado para recordar una divertida anécdota con la Reina Sofía en el Congreso de los Diputados. Tal como ha contado, Sonsoles le hizo un chascarrillo a la entonces Reina titular: «Ay, Reina Sofía, no sabíamos que el príncipe buscaba en el gremio. De haberlo sabido, nos hubiéramos arreglado más», ha contado Sonsoles, ante las risas de Joaquín.

La hija de Fernando Ónega ha comentado que la noticia fue todo un terremoto en su momento pero ha revelado que, a pesar de todo, doña Letizia no ha cambiado nada y es una buena amiga.