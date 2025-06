La sombra de Plex marca el fichaje de Aitana por La Velada del Año

La cantante Aitana se ha unido a la lista de artistas invitados que cantarán en La Velada del Año V, un evento de boxeo anual que organiza Ibai Llanos. Así lo ha desvelado el influencer a través de sus redes sociales, donde ha confirmado que la catalana se subirá al escenario sevillano del Estadio de La Cartuja el próximo 26 de junio junto a Grupo Frontera, Myke Towers, Los del Río, Eladio Carrión, De la Rose y Melendi.

«¿Eres española? ¿Eres artista pop? ¿Saliste de un programa de televisión? ¿Te has reinventado muchas veces? Me quedan muchas, pero tiene que ser Miley Cyrus», señalaba Ibai mientras jugaba al mítico ¿Quién es quién? para averiguar la identidad de la última artista confirmada. «Cómo va a ser Miley, si te he dicho que es española. Soy yo, Aitana», respondía ella. Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en acumular millones de reacciones, las cuales, en su gran mayoría, se han mostrado muy satisfechas con este fichaje. No obstante, hay quienes también han aprovechado para opinar que el nivel del evento ha bajado en los últimos años.

Séptimo Artista Velada del Año V: pic.twitter.com/f2Y9e8vCxl — Ibai (@IbaiLlanos) June 22, 2025

Sea como fuere, lo cierto es que la noticia de que la intérprete de Cuarto azul va a formar parte del conocido evento ha vuelto a situar en el punto de mira su supuesta relación con Plex, el creador de contenido que el pasado año ya participó en La Velada. Es por ello por lo que se podía decir que la cantante tiene una doble misión en el evento, ya que, además de intentar dar un espectáculo digno para el recuerdo, también tendrá que actuar alejada de la sombra del influencer, quien es muy amigo de Ibai. Una amistad que muchos también consideran que ha facilitado el fichaje de Aitana.

Aunque por ahora ni Plex ni Aitana han confirmado que mantienen ningún tipo de relación sentimental, lo cierto es que han trascendido unas fotografías en las que aparecen disfrutando de una romántica cita siendo muy cariñosos el uno con el otro. Una estampa que ha desatado aún más los rumores que confirman que podrían ser algo más que amigos.

💋Más fotos de la cita de Aitana y Plex hace unas semanas pic.twitter.com/Us5SLjg2JI — Alba Medina (@albammmedina) June 11, 2025

En medio del revuelo, Plex confirmó en un directo de su canal de YouTube que estaba enamorado y, aunque no quiso desvelar el nombre de la afortunada, todos sus seguidores dieron por hecho de que se trataba de Aitana. Más allá de su indudable éxito, ¿será este incipiente romance el motivo principal por el que Ibai ha querido contar con la cantante para su evento?