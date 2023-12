Sofía Cristo anuncia qué decisión ha tomado tras las últimas confesiones de Ángel Cristo

Después de protagonizar unas declaraciones que han situado a Bárbara Rey en el centro de la noticia, Ángel Cristo ha dado un paso muy importante en su trayectoria mediática. El pasado viernes 8 de diciembre se sentó en un plató de Telecinco para dar la cara y contestar a todas las cuestiones que hay encima de la mesa desde que decidió contar su experiencia al lado de la vedette. Este movimiento le ha separado de su hermana Sofía Cristo, quien acaba de anunciar la decisión que ha tomado sobre este tema.

Ángel Cristo le dedicó unas bonitas palabras a su hermana, pero ella no le ha devuelto el gesto. Ha dejado claro que estará al lado de su madre pase lo que pase y promete que no tratará este tema en público. Ha decidido guardar silencio y no emitir ningún comunicado. El problema es que trabaja como colaboradora en Más Espejo, la sección de corazón de Espejo Público y no podrá escapar tan fácil de este conflicto.

La reaparición de Sofía Cristo en ‘Espejo Público’ / Antena 3

Por su parte, Bárbara Rey ha mantenido una conversación con el periodista Aurelio Manzano y le ha hecho saber que está dispuesta a demandar a todo aquel que interfiera contra sus derechos. Ha extendido esta norma a su hijo Ángel y Sofía Cristo está completamente de acuerdo.

Sofía Cristo responde a su hermano Ángel

Sofía Cristo ha anunciado una decisión que promete distanciarla del conflicto para siempre: no volverá a hacer declaraciones ni en contra ni a favor de su hermano Ángel. Es más, asegura que ni ella ni su madre han estado pendientes de su última entrevista en De Viernes. «No hemos visto nada y no nos interesa», ha recalcado. Y añade: «Yo sigo con mi madre, apoyándola en todo y cuidándola, que es lo que se merece».

Sin embargo, en Fiesta aseguran que Barbara Rey sí ha visualizado la última intervención de su hijo. Durante su charla con Santi Acosta y Beatriz Archidona también tuvo tiempo de poner en valor la figura de su progenitora. Reconoció que había hecho cosas buenas por él, aunque considera que tomó medidas equivocadas que le terminaron perjudicando. También le tendió un guante a Sofía, pero ella no ha querido recogerlo.

Ángel Cristo en ¡De Viernes! / Telecinco

«A mi hermana, ya lo he dicho muchas veces. No he hablado mal de ella, el único comentario que hice fue que cogíamos dinero de casa. Estoy muy orgulloso por cómo es, de dónde ha salido y por cómo está llevando su vida», ha declarado. No obstante, la tertuliana prefiere mantenerse al margen.

Sofía Cristo da la cara tras la entrevista

Sofía Cristo ha sido amable y muy educada con la prensa, pero ha prometido que no tratará este tema en los medios. «Yo no voy a contestar nada, ya lo sabéis», ha declarado mientras paseaba a su mascota.

Sofía Cristo saludando / GTRES

Mientras tanto, en Fiesta aseguran que Ángel Cristo está tan convencido del paso que ha dado que no tiene miedo a las consecuencias porque considera que la relación con su madre se ha roto para siempre. Consecuentemente esto afecta al vínculo que tenía con Sofía, de hecho la DJ ha bloqueado sus llamadas telefónicas porque de momento no quiere saber nada de él.

A pesar de que Sofía y Bárbara han decidido guardar silencio públicamente, Ángel Cristo recuerda que tienen otras formas de manifestarse. «Mi madre no quiere hablar, ella habla a través de terceras personas, lo que más me ha dolido de estas dos semanas de mi madre es la manera en la que han intentado desacreditarme», declara. «Yo entiendo que les duela esto y que no quieran que lo cuente, pero se me está acusando de cosas muy duras», insiste Cristo.