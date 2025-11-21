El sobrino de Shakira desvela el motivo por el que le ha despedido en plena gira: "Tocado y sin empleo"

Tarik Mebarak, el sobrino de Shakira, ha decidido exponer a la cantante después de que esta le haya despedido en plena gira. Shakira se encuentra completamente inmersa en su tour internacional: «Las Mujeres ya no Lloran World Tour» y, tras haber pasado por Perú, se prepara para recorrer Chile. Colombia, México, Ecuador e incluso Estados Unidos. Un proyecto muy exigente y que pone al límite también al equipo que rodea a la artista colombiana, incluida su familia.

Tarik, hijo Toni Mebarak, -hermano y guardaespaldas de la artista-, formaba parte de este crew tan exclusivo y que rodea a la cantante. Concretamente, en el área de producción y bienestar para los fans. Sin embargo, algo habría cambiado en las últimas semanas, y es que Shakira decidía prescindir de su propio sobrino. ¿El motivo? Al parecer, el joven no cumplió con las exigencias de un proyecto tan importante, por lo que Shakira ha tenido que despedirle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Enigma (@radioenigma_)

Shakira despide a su sobrino en plena gira

La principal labor de Tarik era mantener un contacto directo con el público, por lo que llegó a ser bastante apreciado e incluso consiguió ganarse el cariño de los fans de la cantante. Justo por eso, su ausencia ha conseguido llamar bastante la atención. Algo sobre que Mebarak por fin se ha pronunciado:

«No me supe manejar en ese ambiente», ha confesado al respecto. Por lo visto, el joven de 25 años se vio superado por la situación y la enorme carga de trabajo. «Eran mis primeras veces con una gira así de loca y hay pros y contras de trabajar con la familia», asegura.

Shakira durante su gira ‘Las Mujeres No Lloran World Tour’. (Foto: Gtres)

«Si tienes un compañero de trabajo que siempre cumple, aunque en su tiempo libre haga otra cosa, siempre estará ahí si nunca falla», ha señalado al respecto. «Pero lo que pasa es que, como yo soy familia, cumplí con mi trabajo, pero no le gustaba cómo me manejaba en ese ambiente y decidió que no volvía. Es un ambiente muy exigente», ha lamentado.

Shakira durante una de sus actuaciones. (Foto: Gtres)

Tarik Mebarak habla claro sobre su situación

Este duro golpe por parte de su tía habría pasado factura a Tarik, quien asegura que se encuentra «tocado» y «sin empleo». Sobre todo, porque en un primer momento él creía que se trataba de algo meramente temporal. «Yo pensé que volvía, pero no me llevaron de nuevo», detalla. Pese a ello, el sobrino de Shakira se muestra realmente agradecido con la oportunidad que le han dado e incluso ha lanzado una clara petición a los fans de la artista.

«Son cuestiones de familia, pero si los fans me quieren en esa gira, id a los conciertos de mi tía y poned en un póster: «¿Dónde está Tarik?» o «¡Queremos a Tarik de vuelta!», entonces ella lo verá y me llamará”, les ha instado. De momento, el joven se habría centrado en su propia carrera profesional. «Ahora trabajo de otra cosa y no está tan mal. Sabe mal no volver a la gira, pero quizá en un par de años tendré mi propia gira, estoy trabajando para ello», asegura.

Shakira bailando durante un concierto. Shakira durante una actuación. (Foto: Gtres)

Lo peor de toda esta situación, según Tarik, no sería solo el despido, sino también los problemas personales que le ha acarreado. Y es que, por lo visto, se había enamorado de una chica a la que no sabe si podrá volver a ver. «Lo peor es que quedé enamorado de una chica por allá. Es lo peor… yo pensaba que la iba a volver a ver y nada», concluye.

Hasta el momento, la relación entre Shakira y su sobrino había sido siempre muy estrecha. Tanto, que el joven incluso llegó a vivir una temporada en casa de la cantante en Barcelona. De ahí, que también esté muy unido a los pequeños Milan y Sasha, fruto de la relación de la colombiana con Gerard Piqué.