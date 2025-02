Los signos del horóscopo más fieles e infieles reflejados en famosos

¿Existen signos zodiacales con un poquito más de inclinación a la infidelidad? Según los últimos estudios de una conocida aplicación de citas para casados infieles, la plataforma registra más de 16.000 infidelidades en España cada mes, es decir, que estamos en máximos históricos de infidelidad, por lo que, es innegable pensar que estamos rodeados de infieles o incluso, lo somos nosotros mismos.

La aplicación cuenta con más de 80 millones de usuarios en todo el mundo, ¿pero cómo podemos identificar a una persona infiel? Si bien, las clásicas tácticas como “si tu pareja te esconde el móvil” o “si de repente se apunta al gimnasio” pueden ser buenas pistas, no siempre es fácil descubrirlo, pero, si conocemos la psicología de cada signo del zodiaco, podremos hacernos una idea mucho más aproximada para averiguar si nuestra pareja tiene una personalidad propensa a ser infiel según su horóscopo. La psicóloga Lara Ferreiro, autora de los libros Adicta a un gilipollas y de ¡Ni un capullo más!, ambos de la editorial Random House Mondadori, explica en conversación con OKDIARIO cuáles son los más fieles y los menos y qué famosos tienen ese signo zodiacal.

Los dignos del zodíaco más infieles

Escorpio

Leo

Acuario

Géminis

Libra

Piscis

Escorpio: intenso que te pica con su aguijón

Son los nacidos desde el 23 de octubre al 21 de noviembre. «Su personalidad es intensa, lo que les hace irresistibles. No se lo piensan dos veces antes de ser infieles si sienten que su pareja no les da todo lo que necesitan. Son expertos en mantener secretos y deciden engañar lo harán con un nivel de estrategia digno de una película de espías. Eso sí, si son ellos los engañados, la venganza será terrible y no tendrá jamás fin», explica.

Álvaro Muñoz-Escassi en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Álvaro Muñoz Escassi es escorpio, nació el 27 de octubre de 1973 y sus parejas siempre terminan por infidelidades y falta de compromiso por su parte con ninguna chica. «Yo creo que está enamorado de sí mismo y por eso nunca termina de comprometerse», explica la psicóloga. «Las mujeres que quieran estar con él deberían tener esto muy claro porque jamás cambiará.

Leo: nacido para seducir y ser el protagonista

Son los nacidos desde el 23 de julio al 22 de agosto. «Aman ser el centro de atención y disfrutan de la admiración de los demás. Su ego puede jugarles una mala pasada y, si sienten que no están recibiendo suficiente reconocimiento en su relación, podrían caer en la tentación de la infidelidad. Para ellos, la conquista es un juego que disfrutan, incluso si ya tienen pareja», afirma Ferreiro.

Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos. (Foto: Gtres)

Bill Clinton es leo, nació el 19 de agosto de 1946. El expresidente de Estados Unidos estuvo involucrado en un sonado escándalo de infidelidad con Monica Lewinsky durante su mandato, del cuál hay incluso una película.

Acuario, impredecibles, desapegados, libres

Son los nacidos del 20 de enero al 18 de febrero. Son independientes y, en muchos casos, emocionalmente desapegados. «No es que busquen engañar, pero pueden tener dificultades para conectar profundamente con una sola persona», explica Ferreiro. Pero es que, además, agrega, «su personalidad abierta y su amor por la libertad pueden llevarlos a explorar relaciones fuera de la convencionalidad».

Gerard Pique, ex futbolista del Barcelona. (Foto: Gtres)

Gerard Piqué es acuario, nació el 2 de febrero de 1987. Su infidelidad con Clara Chía ha quedado para siempre retratada en el imaginario colectivo gracias al hit de Shakira.

Géminis: maestro de la doble vida

Son los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio. Son personas a las que le puede la curiosidad y tienen la famosa «doble personalidad». «No es es que sean infieles por naturaleza», explica la psicóloga, «pero sí es cierto que su mente inquieta necesita estímulos constantes y si sienten que su relación se ha vuelto monótona, pueden verse tentados a explorar otros territorios», sostiene Ferreiro. Su capacidad para comunicarse y su carisma les facilita el encubrimiento, pero tarde o temprano terminan dejando pistas…y mensajes sin borrar en el móvil.

Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó. (Foto: Gtres)

es géminis, nació el 7 de junio de 1989 y le puso los cuernos a su novia en un famoso festival poco antes de su boda.

Libra: el encantador irresistible…’y lo sabes

Nacidos desde el 23 de septiembre al 22 de octubre. «Son coquetos por naturaleza, les encanta desearse deseados y admirados y en ocasiones pueden cruzar la línea entre el coqueteo y la infidelidad», comenta la experta. Su problema, añade Lara Ferreiro, «es que les cuesta decir que no a una buena oportunidad romántica, eso sí, si los descubren pondrán cara de ¿yo?, ¿cómo se te ocurre?, y tratarán de convencer a su pareja con su elocuencia, de que se trata de una confusión.

Julio Iglesias. (Foto: Gtres)

Julio Iglesias es libra, nació el 23 de septiembre de 1943. Sus supuestas infidelidades a Isabel Preysler le costaron el divorcio.

Piscis, el romántico empedernido

Son los nacidos entre el 19 de febrero al 20 de marzo. «Su personalidad es de muy emocionales y soñadores, lo que les hace a tener romances paralelos sin ni siquiera darse cuenta». Para ellos, explica Lara Ferreiro,»el amor es un estado del alma, no un contrato rígido. A veces confunden un simple desliz con un amor épico y e dejan llevar por la historia que se montan en su cabeza». Si los confrontas es probable que lloren y te digan que nunca quisieron hacerte daño y que se dejaron llevar por sus sentimientos.

Justin Bieber. (Foto: Gtres)

Justin Bieber es piscis. Nació el 1 de marzo de 1994 y confesó a su pareja Hailey que le había sido infiel en múltiples ocasiones.

Los signos más fieles del zodíaco son

Tauro

Capricornio

Cáncer

Aries

Virgo

Sagitario

Tauro: estabilidad ante todo y leal hasta la muerte

Son los nacidos entre el 20 de abril y el 20 de mayo. «Son personas que valoran la estabilidad y la seguridad en una relación. Son leales por naturaleza y no les gustan ni los dramas ni las complicaciones. Además, son seres de hábitos fijos, y la idea de llevar una doble vida les parece agotadora». Para la psicóloga, «si un tauro te elige puedes estar seguro de que lo hace con seriedad y compromiso.

Imanol Arias. (Foto: Gtres)

Imanol Arias es tauro, nació el 26 de abril de 1956. «Aunque ha tenido varias relaciones en su vida, todas han sido duraderas y no se han roto por infidelidades».

Capricornio: trabajadores, disciplinados y responsables

Son los nacidos entre el 22 de diciembre al 19 de enero. Son trabajadores y disciplinados, o que se traduce en relaciones basadas en la confianza y el compromiso. «No se dejan llevar fácilmente por impulsos momentáneos, pues valoran la construcción de un vínculo sólido. Para ellos la lealtad es sinónimo de respeto y madurez y no se arriesgarían a perder lo que han construidos por una aventura pasajera», explica la experta.

El chef Dabiz Muñoz. (Foto: Gtres)

El chef Dabiz Muñoz es capricornio, nació el 15 de enero de 1980. Está casado con Cristina Pedroche con la que tiene una hija y espera otro para los próximos meses.

Cáncer: el koala emocional del zodíaco

Son los nacidos desde el 21 de junio al 22 de julio. Cuando aman, lo hacen con el corazón y el alma, entregándose completamente a su pareja. «Son hogareños y valoran la familia por encima de todo, lo que los hace altamente fieles», explica la psicóloga. Son hogareños y valoran la familia por encima de todo, lo que los hace altamente fieles. «Para cáncer, la traición es impensable, ya que su naturaleza empática no les permite hacerle daño a alguien a quien aman.

La cantante Aitana. (Foto: Gtres)

Aitana es cáncer, nació el 27 de junio de 1999. Siempre ha sido fiel a sus relaciones y son sus parejas las que la han terminando hiriendo.

Aries: su intuición no tiene límites

Son los nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril. «Son personadas apasionadas y fieles si están profundamente enamoradas aunque para que lo estén se tienen que sentir correspondidas, de lo contrario se cansan y no son infieles, simplemente dejan esa relación por puro aburrimiento. Eso sí, si se sienten amadas y aman, será imposible que cometan una infidelidad. Lo que sí son es expertos en detectarla incluso sin pruebas por su increíble capacidad de intuición.

Lola Índigo en la alfombra roja de los Premios Goya 2025. (Foto: Gtres)

La cantante Lola Índigo es aries, nació el 1 de abril de 1992. «Nunca ha cometido una infidelidad en pareja, pero en cambio, a ella sí le han sido infiel, ya que confesó, literalmente, que ‘tenía unos cuernos como el padre de Bambi’”, explica la experta.

Virgo: los policías del amor

Nacidos desde el 23 de agosto al 22 de septiembre. Son personas perfeccionistas y analíticas. «No suelen meterse en relaciones impulsivas, y si han elegido estar con alguien, es porque han considerado cada detalle. Son moralmente estrictos consigo mismos y no toleran la deslealtad. Tienen un fuerte sentido del deber y les desagradan las complicaciones emocionales», explica Ferreiro.

Pablo Motos. (Foto: Gtres)

Pablo Motos nació el 31 de agosto de 1965. Siempre se ha mantenido fiel en sus relaciones de pareja.

Sagitario: la verdad siempre por delante

Nacidos desde el 22 de noviembre al 21 de diciembre. Sagitario ama la aventura y la emoción. «Su personalidad exploradora los lleva a buscar constantemente nuevas experiencias, pero antes que aventureros, son honestos y no ocultan sus intenciones, por lo que nunca irán con secretos ni infidelidades. Prefieren romper la relación antes que engañar».

La Infanta Elena nació el 20 de diciembre de 1963. «Pertenece a una dinastía de mujeres fieles por excelencia, un rasgo que han heredado de su madre, abuela, bisabuelas…