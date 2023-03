El nombre de Cristiano Ronaldo (38) está en el foco mediático desde hace varios días. Y no precisamente por nada que tenga que ver con su trayectoria futbolística en el país de Medio Oriente. Según recoge el tabloide británico, The Sun, Georgilaya, una influencer venezolana, y la modelo chilena Daniella Chávez, habrían mantenido relaciones sexuales con el astro portugués en los últimos meses, siendo así infiel a Georgina Rodríguez (29), con quien el futbolista mantiene una relación sentimental desde hace siete años.

Georgilaya afirma que tuvo un encuentro sexual con Cristiano el pasado 25 de marzo en la habitación de un hotel en Portugal. Curiosamente, la misma fecha en la que compartió una imagen en Instagram con él durante la concentración de la selección portuguesa con motivo de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Por su parte, la venezolana asegura que el futbolista le envió un mensaje de texto para que se vieran. «Cuando leí el mensaje, pensé si acudía, simplemente hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría obtener algunas fotos más. No pensé que, en esa situación, habría sexo. El hecho es que sucedió. Fue consentido por mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada, por la fama y el poder de Cristiano Ronaldo», detalla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgilaya (@georgilaya11)

Una información a la que de momento Georgina parece hacer caso omiso. Así lo muestra al menos en su perfil de Instagram, donde en las últimas horas, ajena a la polémica, ha compartido un vídeo de ella junto a sus hijos en común con el ex jugador del Real Madrid -Cristiano Jr., los mellizos Mateo y Eva, Alana Martina y la pequeña Bella Esmeralda-, celebrando la victoria del último partido del equipo de Ronaldo, el Al Nassr, por el que fichó el pasado mes de diciembre para las dos próximas temporadas. «Ganamos», escribe la modelo. Sin duda, un significativo gesto con el que Georgina demuestra estar completamente volcada en su familia y en su relación con el padre de sus hijos.

Esta no es la primera vez que Georgina y Cristiano tienen que hacer frente a rumores de este tipo. Desde el comienzo de su relación, son varias las ocasiones en las que se ha relacionado al futbolista con otras mujeres. Sin embargo, la pareja siempre ha salido reforzada de ello y se ha mostrado más unida que nunca.

Georgina y Cristiano se conocieron en 2016, cuando el jugador acudió a una tienda de Gucci en Madrid, lugar en la que la española trabajaba como dependienta. «Ese día me tocaba salir a las cinco de la tarde y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos, inmediatamente me sentía nerviosa y atraída por él», reveló Georgina en su propio reality, Soy Georgina, que el próximo 24 de marzo estrenará su segunda temporada.

Ambos se han consagrado como una de las parejas más consolidadas del panorama futbolístico actual.