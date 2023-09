Siete looks de la alfombra de los VMA que harán que te sangren los ojos 

El pasado martes, 12 de septiembre, numerosos rostros conocidos del mundo de la música se reunieron en el Prudential Center de Nueva Jersey para celebrar los MTV Video Music Awards 2023. La rapera Nicki Minaj fue la elegida para presentar la ceremonia en la que, por primera vez en la historia, las mujeres y los artistas latinos destacaron sobre todos los demás. La categoría ‘Artista del Año’ estuvo formada únicamente por nombres femeninos, entre los que resaltaban dos con origen colombiano: Karol G y Shakira.

Los espectadores pudieron disfrutar de múltiples actuaciones sobre el escenario que no dejaron indiferente a nadie como la de Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Demi Lovato, Anitta, Stallion, Lil Wayne, Doja Cat, Peso Pluma Cardi B o Sean ‘Diddy’ Combs, entre muchos otros. Sin embargo, más allá de los diferentes hits musicales que sonaron durante la noche, lo cierto es que los estilismos escogidos por los invitados también suelen convertirse en los protagonistas de este tipo de galas. Y es que el momento en el que desfilan por la alfombra roja, millones de miradas críticas se posan sobre ellos para valorar si estarán posicionados entre los mejor o peor vestidos. Haciendo un breve análisis de los looks de la noche, hemos repasado cuáles serían los siete artistas que han arriesgado hasta tal punto de que han sido catalogados como los peores de la noche.

Justina Valentine

Justina Valentine en los MTV Video Music Awards 2023/ Gtres

Justine Valentine es una conocida rapera y cantante cuya popularidad ascendió por sencillos como Candy Land o Unbelievable. Fue una de las invitadas más esperadas de la noche pero el outfit escogido no ha sido el mejor valorado. La artista optó por un vestido de transparencias color azul con detalles en forma de lunares, además de unos acabados en las muñecas y en los tobillos de plumas que no ha caído en gracia a todos.

Ts Madison

Ts Madison, conocida popularmente como Maddie, es una actriz estadounidense y activista LGTB que también llamó la atención en los premios mencionados pero, no para bien. El outfit escogido de la americana se basó en un vestido color plata con un corte largo y unos coleteros del mismo tono que recogían su pelo en dos coletas largas y rizadas. Acompañado, como no podía ser de otra manera, de exuberantes pulseras.

Bebe Rexha

Bebe Rexha en los MTV Video Music Awards 2023/ Gtres

Bebe Rexha ha conseguido en los últimos años hacerse un hueco en el mundo musical tras colaborar en el tema Take Me Home del grupo de Disc jockeys Cash Cash. Su llegada a los premios no llamó mucho la atención ya que, a priori, parecía haber elegido un simple vestido de color negro pero, la sorpresa la dejó para el final cuando se daba la vuelta y enseñaba los dos círculos que dejaban al aire parte de sus glúteos. Además de una larga cola de pelo que caía desde su parte trasera que no dejó indiferente a nadie.

Prince Derek Doll

Prince Derek Doll en los MTV Video Music Awards 2023/ Gtre

Prince Derek Doll llegó pisando fuerte la alfombra roja de los MTV. Con una gran sonrisa en su rostro, el cantante posó con un traje de trasparencia de color morado con unas mangas colgantes y unas plumas en sus acabados. En su pelo, fue llamativo el gran tupé con una mecha combinada con el tono del outfit escogido.

Tinashe

Tinashe en los MTV Video Music Awards 2023/ Gtres

Siguiendo la moda por las transparencias, la bailarina Tinashe optó por un vestido que dejaba completamente al aire su cuerpo desnudo. Para tapar sus partes íntimas, utilizó unos adhesivos de color negro que iban a juego con los altos tacones de plataforma que lucían sus pies.

Doechii

La conocida rapera, que saltó a la fama con el éxito viral Yucky Blucky Fruitcake en TikTok, posó con uno de los looks más arriesgados de la noche. Un vestido que simulaba una red acompañado de unos calentadores de color gris en sus brazos. Poniendo un toque sport, combinaba este outfit con una gorra roja.

Doja Cat

Doja cat en los MTV Video Music Awards 2023/ Gtres

La compositora y cantante estadounidense, Doja Cat, tampoco pasó desapercibida. Y es que el vestido que escogió para deslumbrar en los premios citados se basó en reflejar «las telas de araña» en color blanco junto a una ropa interior en un tono carne que simulaba el desnudo.