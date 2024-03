Han pasado casi dos años desde que Shakira y Piqué anunciaron su ruptura a través de un comunicado oficial. Desde entonces, han sido numerosas las especulaciones que han surgido sobre el motivo real que ocasionó el fin de la historia de amor entre el ex futbolista y la cantante, aunque lo cierto es que la que más resonaba con fuerza era la que tenía que ver con un frasco de mermelada.

Shakira y Piqué, en un partido./ Gtres

Según dichos rumores, la artista se enteró de una supuesta infidelidad por parte de su pareja que dinamitó por completo su relación. Todo ocurrió cuando regresó a casa de un viaje y se dio cuenta de que faltaba gran parte del bote de su mermelada favorita, la cual no le gustaba ni al catalán ni a sus hijos, algo que le llevó a pensar que alguien había estado en su domicilio durante su ausencia. Ahora, meses después del huracán mediático, la intérprete de Monotonía ha dado un paso al frente para aclarar este aspecto, desmintiendo que esto sucediera así.

«Eso no es verdad», responde tajantemente durante su reciente entrevista concedida a The Sunday Times. La artista ha preferido no pronunciarse más al respecto, pero lo que sí que ha revelado es el llamativo apodo con el que se refiere a su ex pareja: «Voldemort, aquel que no puede ser nombrado», decía.

Shakira, por las calles de Miami. / Gtres

Haciendo referencia a cómo lo han pasado sus dos hijos con su separación, Shakira ha sido muy clara: «Ellos saben que solo hay una forma de vivir la vida y es aceptar el dolor. Y cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de hacerlo», manifestaba. Centrándose en su primogénito, la artista revelaba que escribió dos canciones muy emotivas durante su duelo que «te hacen llorar».

El éxito de Shakira tras su ruptura

Pese a que los singles que ha lanzado Shakira desde que se conoció el fin de su historia con Piqué han sido todo un éxito, lo cierto es que han pasado muchos años sin que la cantante sacará un álbum completo, y según ha contado en el medio citado, los motivos estaban muy ligados a su ex pareja: «Durante mucho tiempo puse en pausa mi carrera por Gerard Piqué, para que él pudiera jugar al fútbol. Hay muchísimo sacrificio que hacemos por amor», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Ahora, bajo el título Las mujeres ya no lloran, la colombiana ha regresado a los estudios para grabar el decimosegundo álbum de su carrera, el cual culmina con una balada a piano llamada Última que habla de nuevo sobre su relación con el ex azulgrana: «Espero que sea la última canción que escribo sobre esto y sobre él. […] Sentí que todavía había algo ahí atrapado en mi garganta y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio», concluía en la entrevista mencionada.