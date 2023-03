Shakira vive un auténtico momento de resurrección personal. Hace unos días viajaba hasta Estados Unidos con un claro objetivo: convertirse junto a Bizarrap en los grandes protagonistas de El show de Jimmy Fallon. Espacio en el que la cantante y el productor argentino promocionaron su histórico single: Session #53. Hit que se tararea en todos los rincones del mundo y con el que han logrado hacer historia en la industria de la música. Durante su paso por el programa, lejos de apaciguar las aguas, la colombiana no dudó en expresar lo que sentía en un momento clave de su vida tras su separación de Gerard Piqué, quien se encuentra en una nueva relación con Clara Chía.

«Escribir la letra de esta canción ha sido muy importante», dijo la artista sobre cómo logró plasmar lo que sentía en una canción de poco más de tres minutos. «He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir la letra de esta canción ha sido muy importante para mí. La música es una manera de sanar y canalizar mis emociones», confesó. «Lo que pasa con esta canción es que se ha convertido en una especie de himno para tantas mujeres. Tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas que yo he pasado, que piensan como yo pienso, que sienten como yo siento, que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo, que piensan como yo y que sienten como yo. Escribí esta canción para mí, pero también para otras muchas mujeres que necesitaban que se las oyera y se las representara», añadió, después.También cantó el tema en directo y puso en pie al público, que no dejó de seguir el ritmo de la cantante hasta que terminó el show.

Después de este viaje exprés al otro lado del charco, donde se mudará (junto a sus hijos) en un principio en las próximas semanas, ha sido vista en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. Ataviada con ropa informal, se ha dejado ver con el rostro serio antes de embarcar.

Antes de subirse al avión, la intérprete de Monotonía ha saludado a los fans que aguardaban su llegada en la terminal. Una vez más, Shakira ha hecho gala de su cercanía y se ha fotografiado con ellos.

El mensaje de Adele a Gerard Piqué

No cabe la menor duda de que la colaboración de Shakira y Bizarrap ha sido un auténtico bombazo y éxito de escuchas. Como una más, Adele no se quiso perder el programa de Jimmy Fallon, pero es que también ha hecho unas declaraciones que salpican directamente a Gerard Piqué.

Durante uno de sus conciertos, que tuvo lugar en Colombia este pasado fin de semana, la cantante británica dijo: «Vi su actuación anoche en Jimmy Fallon… ¡oh, su exmarido está en problemas!». Palabras con las que confirmó que vio la entrevista de la cantante. Y, como era de esperar, este momento de la intérprete de éxitos como Rolling in the deep o Set Fire into The Rain se ha hecho viral en las redes sociales