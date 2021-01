Fue en octubre cuando Shaila Dúrcal regresaba a España, después de vivir 20 años entre México y Estados Unidos, donde ha desarrollado su carrera musical, siguiendo los pasos de su madre, la inolvidable Rocío Dúrcal. Ha vuelto cargado de ilusión y de proyectos que poco a poco se irán conociendo. La cantante acudía el miércoles por la noche como estrella invitada a ‘El show de Bertín’ en respuesta a la invitación del presentador, que precisamente esta semana anunciaba su separación de su mujer, Fabiola Martínez.

Allí Shaila hizo un repaso a su carrera y también a su vida personal. Durante la conversación con el presentador jerezano, explicó que su vuelta se debe, en parte, a poder estar más cerca de sus hermanos con quienes mantiene una excelente relación. Que su hermano Antonio además pasara el COVID y tuviese que estar ingresado unos días en la UCI fue un motivo también de peso. Pero antes de hablar de su traslado a España, la pequeña de los Morales desveló que se fue de nuestro país para evitar enfrentarse a la muerte de su madre, hace casi quince años. «He de reconocer que hui y me escondí. Ahora he sentido la necesidad de volver y apoyar a mis hermanos», explicó.

Sus padres siguen muy presentes en su vida. Sus redes sociales están plagadas de imágenes de Antonio Morales, Junior, y de Rocío Dúrcal y es precisamente la ausencia de su madre la que le ha hecho plantearse la maternidad. La echa mucho de menos, y por eso aún no ha querido tener hijos: «Pienso que iba a faltar esa conexión con la abuela. Es raro, pero sí». Y aseguraba que, en caso de cambiar de opinión, tendrá que serlo en un breve periodo de tiempo argumentando que tiene 41 años. «Si voy a tener me tengo que poner desde ya. Pero mi marido se ha quedado en la práctica», ha dicho entre risas.

La dulzura y la ternura que desprende Shaila era patente al hablar entonces de Aitana, la hija del primer matrimonio de su marido, a la que quiere como si fuera propia. «A mí la hija me la dieron hecha. Ya tiene 16 años y casi salimos juntas». Le encantan los niños y es plenamente feliz con la pequeña familia que ha formado con Dorio, su hija, y sus mascotas. Y eso incluye a sus hermanos, cuñados y por supuesto a sus cuatro sobrinos.

La ausencia de su madre

La intérprete de ‘Vuélvete la luna’ también recordó a sus padres junto a Bertín y sus colaboradores, entre los que está Vicky Martín Berrocal. Para Shaila, ellos fueron una gran pareja, un ejemplo de matrimonio que se demostraba el amor que sentían el uno por el otro siempre que podían. Y destacó de una manera especial, la relación que tuvo con su madre. «Tuve una muy buena relación con ella, pero me pilló muy chica. Se me fue muy temprano, entonces siempre he tenido esa sensación de que me hubiera gustado compartir con ella más cosas, más problemas…la necesito», reconocía emocionada. «Era una mujer muy positiva, nunca la oí quejarse».

«Nunca me ha pesado ser hija de porque estoy orgullosa de la madre que tengo, era una pedazo de artista, pero para mí era mi super mamá. Era la mejor mamá.», explicaba antes de desvelar algunos aspectos íntimos y desconocidos de ‘La española más mexicana’. «Cocinaba espectacular. Siempre le decíamos que si se retiraba que montara un restaurante». Y terminaba recalcando que era una persona muy hogareña: «Se podía tirar hasta las cinco de la mañana organizando la despensa. Le gustaba mucho su casa, las decoraciones».