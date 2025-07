Después de semanas de rumores, por fin se ha confirmado el romance entre Pamela Anderson y Liam Neeson, convirtiéndose en la pareja sorpresa del verano 2025. La noticia ha causado un enorme revuelo en Hollywood y no hay duda de que ambos actores, de 58 y 73 años respectivamente, se han enamorado tras coincidir en el rodaje de la comedia The Naked Gun. Una vez más, el amor traspasa la pantalla para convertirse en una realidad que todos estaban esperando. «Es un romance en ciernes, sincero, y está claro que están enamorados el uno del otro», aseguran fuentes cercanas a la pareja.

Ambos están disfrutando mucho de su compañía, pasando gran parte de su tiempo juntos mientras promocionan la película. Desde que comenzaron a rodar, Pamela y Liam han mostrado una química innegable que se ha ido haciendo más visible con cada aparición pública. Tanto es así, que en el estreno de la película en Londres, Pamela sorprendió a todos al darle un beso en la mejilla a Liam en plena alfombra roja, mostrando la complicidad que se había generado entre ellos. Lo mismo ocurrió en Berlín, donde se les pudo ver muy felices y sonrientes, dejando claro que entre ellos hay algo más que una simple amistad profesional.

Pamela Anderson y Liam Neeson en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Pero sin duda el momento más emotivo fue durante la premiere en Nueva York el pasado 28 de julio, donde acudieron acompañados por sus hijos, un gesto que para muchos evidenció que su relación va en serio. Pamela estuvo junto a Brandon, de 29 años, y Dylan, de 27, fruto de su matrimonio con el músico Tommy Lee. Liam, por su parte, estuvo acompañado de Michael, de 30, y Daniel, de 28, hijos que tuvo con su fallecida esposa Natasha Richardson, quien murió trágicamente en 2009.

Desde aquella pérdida, Liam Neeson había estado enfocado en su trabajo y en el cuidado de sus hijos, y solo se le conocía una breve relación con Freya St. Johnston, ejecutiva de relaciones públicas, que duró poco más de un año. En varias ocasiones, el actor irlandés había asegurado que había dejado atrás el mundo de las citas y no tenía interés en volver a enamorarse. En octubre del año pasado, respondió tajante a la revista People cuando le preguntaron si estaba enamorado: «En una palabra, no. Eso ya lo superé». Sin embargo, Pamela Anderson parece haber conquistado su corazón y haberle hecho recuperar la ilusión en el amor.

Pamela Anderson y Liam Neeson en el estreno de una de sus películas. (Foto: Gtres)

En una entrevista reciente con el presentador Craig Melvin, les preguntaron directamente si eran pareja, a lo que Pamela respondió sorprendida: «¿Qué? No entiendo la pregunta», mientras Liam bromeaba entre risas: «Ay, Craig, Craig…». Luego añadió que nunca había conocido a Pamela en persona hasta el rodaje y que descubrieron una «química encantadora».

La conexión entre ellos es más que evidente y ambos están disfrutando de esta etapa tan especial en sus vidas. Durante la promoción de The Naked Gun, no han faltado los halagos mutuos llenos de cariño y admiración. Pamela ha dicho que tienen «una conexión muy sincera y muy cariñosa» y que está convencida de que es una amistad para toda la vida, además de describir a Liam como «un perfecto caballero». Por su parte, Liam ha confesado sentirse «locamente enamorado» de Pamela y que es maravilloso trabajar con ella porque no tiene un ego enorme, simplemente viene a hacer su trabajo, es divertida y muy fácil de llevar.