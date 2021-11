Una noche muy tensa. Así se puede definir la gala del jueves en Secret Story. El programa arrancó con una visita totalmente inesperada. Tom Brusse viajó hasta Guadalix de la Sierra para reencontrarse con su expareja y zanjar algunos asuntos pendientes que se habían quedado en el tintero. Una visita que resultó totalmente indiferente a Sandra Pica, que ignoró a su exnovio pese a que este parecía acudir en son de paz e intentando aconsejar a la concursante: “Que sepas que todo está bien fuera. Que nunca he hablado de ti, que lo estás haciendo bien, pero lo puedes hacer mejor. Estás demasiado pegada a Julen y él te apaga un poco”, comenzó diciendo el francés. Unas palabras que no gustaron nada a la extentadora de La Isla de las Tentaciones, que respondió tajante: “Mira Tom lo que para ti es hacerlo bien es hacer show, entonces para mí tu consejo…”.

Tom no entendía por qué Sandra había empezado a hablar mal de él, por lo que decidió preguntárselo a ella misma y asegurarle que “no tenía ningún rencor”. No obstante, aprovechó la ocasión para arremeter contra Julen llamándole “mueble”. Una actitud que no le gustó al extronista, que quiso aclarar los malentendidos que había entre ambos: “Cuando Sandra estaba contigo nunca hice nada con ella. Cuando acabasteis la relación, sí, a las dos semanas”, confesó. Aún así, el francés tenía claro que Julen “se acerca a Sandra por interés” y la de Mujeres y Hombres y Viceversa no se quedó callada: “Tú tal vez te has acercado a otras personas por interés, pero no todos somos como tú por suerte”.

La audiencia “castiga” a Isabel Rábago

El programa continuó su curso y con él la esperadísima expulsión. Después de haber vivido una de sus galas más difíciles, Isabel Rábago fue la expulsada de la noche con un 80% de los votos en un duelo con uno de sus grandes apoyos, Cristina Porta. Aunque ese no fue el único mal trago por el que tuvo que pasar la colaboradora. Y es que al comienzo de la noche, Carlos Sobera informó a Rábago de que Julen había descubierto su secreto, y por tanto se quedaba con sus 9 esferas arrebatándole la posibilidad de ganar 50.000 euros. Un giro que no gustó nada a la periodista, que estaba visiblemente afectada.

Pero los “disgustos” no quedaron ahí y La casa de los secretos vivió uno de sus dramas más complicados. Durante la gala se mostraron los vídeos de la semana, y en uno de ellos Frigenti y Adara cobraban todo el protagonismo al haber asustado en medio de la noche a Rábago con un muñeco que emulaba ser un esqueleto humano acompañado de un grito. Una “broma” por la que la periodista se dirigió al cubo, donde parecía sufrir un ataque de ansiedad por el que pidió ayuda médica al programa. Al ver la secuencia de nuevo, Isabel no pudo contener el sufrimiento y se repitió la misma escena con respiración entrecortada, aunque en esta ocasión pudo tranquilizarse gracias al presentador.

Nominaciones inesperadas

La gala finalizaba y llegaba el momento de las votaciones para nominar. Con los Gemeliers inmunes y la casa dividida, el resultado de la nominación era todo un enigma que rompieron Sandra Pica y Julen con su decisión. Y es que pese a que ambos habían permanecido muy unidos a los dos repescados, decidieron darles sus puntos en las votaciones para que se retaran con otro de los grandes pesos pesados de la edición, nada más y nada menos que Cristina Porta. Una estrategia que no gustó nada a Frigenti y a Adara, que expresaron su sorpresa y comentaron que era “muy heavy”, mientras que la madre de Sandra Pica tampoco parecía haber entendido la decisión de su hija.