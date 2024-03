Sebastián Yatra y Aitana: las imágenes que confirman su reconciliación

Aitana y Sebastián Yatra han vuelto a posicionarse en el centro del huracán mediático. Este miércoles, como protagonistas de una de las portadas del papel couché, la pareja ha reaparecido en un reportaje, en las inmediaciones de la casa madrileña de la cantante, donde se deja entrever que su ruptura podría haber dado un giro de 180 grados después de que el colombiano anunciara públicamente el fin de su relación. Una decisión que ahora vemos que podría dar un paso atrás convirtiéndose en una segunda oportunidad.

Tal y como se ha publicado, el intérprete de Tacones rojos salió del domicilio madrileño de Aitana el 12 de marzo por la mañana tras pasar la noche con ella. Ambos llegaron al aeropuerto de la capital el día anterior, después de disfrutar de unos días juntos en Londres, donde se les vio pasear de la mano, según varios testigos. No obstante, cuando aterrizaron en la terminal T4 de Madrid, decidieron separarse para intentar pasar desapercibidos. Tanto es así que cuando llegaron a la exclusiva urbanización donde vive la ex concursante de Operación Triunfo, entraron por separado a la casa.

A la mañana siguiente, de acuerdo con lo informado por la revista Diez Minutos, Sebastián Yatra abandonó el domicilio de Aitana con una maleta para dirigirse de nuevo al aeropuerto y poner rumbo a Nueva York, su próximo destino.

Además de su escapada a Londres y su noche en Madrid, estas nuevas fotografías se suman al viaje a Islandia que vivieron hace tan solo unas semanas y del que también se difundieron diferentes imágenes que generaron todo tipo de especulaciones sobre el punto en el que se encontraría su relación sentimental. Una relación que ha acaparado gran parte de los titulares desde principio a fin por la discreción con la que siempre la han tratado sus protagonistas ante los medios y con la que parece que seguirán actuando en esta supuesta reconciliación.

La situación a la que se enfrenta Aitana

Las imágenes de Sebastián Yatra saliendo de la casa de Aitana han vuelto a poner de manifiesto las declaraciones que ofreció él mismo en una entrevista concedida a Vicky Martín Berrocal para el podcast A solas con… Durante la charla, el artista habló como nunca sobre sus sentimientos y su opinión personal acerca del amor, la cual sorprendió a propios y extraños.

“Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien”, confesaba. Con sus palabras, reflejaba que nunca había vivido esa situación en su vida, por lo que no sabría como reaccionaría ante ella, algo que podría estar a punto de experimentar si su segunda oportunidad con Aitana se hace realidad.