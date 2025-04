Schumacher, abuelo por primera vez en medio del hermetismo que rodea a su estado de salud

El ex piloto alemán de Fórmula 1, Michael Schumacher, se ha convertido en abuelo por primera vez. Así lo ha anunciado su hija mayor, Gina, a través de sus redes sociales, donde ha compartido con sus seguidores que ha dado a luz a su primogénita. «Bienvenida al mundo, Millie. Nacida el 29 de marzo, nuestros corazones están más llenos que nunca. Somos más que bendecidos de tenerte en nuestras vidas», escribía en su perfil oficial de Instagram junto a una emotiva fotografía en blanco y negro en la que aparece la mano de la pequeña junto a la de sus dos progenitores.

Como no podía ser de otra manera, la noticia ha generado una gran oleada de mensajes de cariño en el post de Instagram citado, donde los fans del legendario piloto se han mostrado entusiasmados tras conocer esta nueva faceta del que fuera campeón mundial de Fórmula 1. Y es que cabe recordar que desde diciembre de 2013, fecha en la que sufrió un fatídico accidente de esquí en los Alpes franceses, la vida de Schumacher ha estado envuelta en un enorme hermetismo. Es por ello por lo que, en medio de la discreción que ha caracterizado a la familia en los últimos años, la llegada de este nuevo miembro al clan supone una gran alegría tanto para ellos como para los fans que apenas han tenido datos de sus movimientos y su salud en los últimos años.

El último en aportar información nueva sobre la salud de Schumacher fue el periodista Felix Gorner, quien reveló a Daily Mail cómo es la vida del mencionado a día de hoy. «La situación es muy triste. Necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Además, ya no puede expresarse verbalmente», comentó. Añadía que para preservar el bienestar del ex piloto, la familia había acordado un máximo de 20 personas que pueden acercarse a Michael, elevando aún más el hermetismo que hay a su alrededor. «Están actuando en el mejor interés de Michael. Siempre han protegido estrictamente su privacidad y eso no ha cambiado», sentenciaba.

Corinna Schumacher, esposa de Michael, ha sido una figura clave para el piloto en estos tiempos tan difíciles. Se casaron en 1995 y juntos tuvieron dos hijos en común, Gina (la recién convertida en madre) y Mick. Este último comparte la pasión por el automovilismo y el esquí con su padre, de hecho, el día del accidente, estaban esquiando juntos.