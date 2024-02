Sara Carbonero se abre como nunca y comparte las imágenes de los hombres de su vida

o primero que hicieron Iker Casillas y Sara Carbonero en 2021, después de anunciar su separación, fue aclarar nunca iban a dejar de estar unidos y lo último que ha pasado demuestra que no estaban mintiendo. “Nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre”, publicaron en un comunicado que vio la luz el 12 de marzo.

Ahora, Sara Carbonero ha mostrado unas imágenes de su fiesta de cumpleaños, un evento que tuvo lugar el pasado fin de semana y que ha sido muy importante para ella. La periodista ha logrado reunir a los hombres de su vida: a Iker Casillas, a Nacho Taboada y a sus hijos.

Nacho Taboada en la fiesta de Sara Carbonero / Instagram

Sara Carbonero ha atravesado momentos muy complicados y ha querido reunir a sus seres queridos en un evento que ya se ha convertido en tendencia. Tanto es así que Carbonero ha abierto su corazón y ha publicado un vídeo para mostrar cómo fue la fiesta. Hubo cantantes, familiares y amigos, pero lo más importante es que los hombres de su vida le hicieron compañía.

Iker Casillas y Nacho Taboada ya se conocen

Iker Casillas en el cumpleaños de Sara Carbonero / Instagram

“La noche del sábado es de esas que dejarán una huella imborrable. Se respiraba algo precioso en un lugar que te transportaba a otra época y se creó un ambiente mágico”, empieza diciendo Carbonero en su cuenta de Instagram, donde tiene 3.5 millones de seguidores.

Se había especulado mucho con la presencia de Iker Casillas. Diversas fuentes aseguraron que el empresario acudió el sábado 3 de febrero a este evento, pero no había fotos de él, por eso es tan importante lo que ha hecho Sara. La comunicadora ha publicado un vídeo donde Iker aparece interactuando con todos los invitados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)



Lo importante es que Sara recalca en su vídeo que en el evento estaban las personas más importantes de su vida. De hecho le hizo especial ilusión que nadie le dijera que no. “No puedo describir mi emoción al ver tantas caras conocidas sonriendo con los ojos vidriosos, bailando y cantando al unísono y dando lo mejor de sí mismas con un fin común: el de celebrar la vida”.

Gracias al paso adelante que ha dado Sara, se ha confirmado que Iker y Nacho Taboada, su novio, ya se conocen. Ambos estuvieron acompañando a la periodista y aparecen en el vídeo del evento.

Sara Carbonero abre su corazón

Sara Cabonero ha abierto su corazón. Antes y después de su cumpleaños. La periodista hizo un esfuerzo para dar un discurso delante de sus invitados, entre los que se encontraban Emi Huelva, hermana de la influencer Elena Huelva.

Sara Carbonero con su hijo / Instagram

Carbonero develó que Emi le había enseñado a valorar la amistad “por momentos”, no por duración. Según cuenta, no le importa el tiempo que hace que conoce a una persona, lo único que quiere es que esa persona le aporte cosas buenas.

“Ver a mis amigas en el escenario versionando una canción de Travis Birds tan descoordinadas como motivadas, me descolocó por completo. Y la emoción de que fueran mis peques los que me sacaran la tarta hizo el resto. Se me olvidó nombrar prácticamente a todo el mundo, perdón”, comenta Sara haciendo una reflexión sobre su gran día.