Sara Carbonero comienza el año con el concierto de Viva Suecia en el Teatro Real

Sara Carbonero ha empezado el año celebrando la vida yendo a ver a uno de sus grupos favoritos, Viva Suecia, el grupo murciano que acaba de celebrar su décimo aniversario y se ha estrenado en un lugar reservado para unos pocos privilegiados, el Teatro Real. La periodista es una gran seguidora de este grupo y de otros similares englobados en la categoría pop indie. Una denominación que a muchos puristas del pop (no digamos en rock) no les parece que estén a la altura. Lo estén o no, Viva Suecia no hace más que cosechar éxitos y una carrera que sólo sube. Ya lo demostraron el año pasado llenado el Wizink, decisión que probablemente tomaron después de vender en horas tres «Rivieras» consecutivas.

Con una puntualidad propia del Teatro Real, la banda murciana ofreció un concierto diferente que en palabras de su vocalista, Rafa Val, «era una apuesta diferente». Y vaya si lo fue. Para empezar tocaron sentados, algo raro en una banda que acostumbra a moverse mucho sobre el escenario. Esto no impidió, en cualquier caso, que el público se levantara para bailar, sobre todo las canciones más míticas de su corta pero prolífica carrera. También Rafa Val hizo algo que nunca hace, o al menos no de manera tan intensa y que es hablar entre canciones. Quizás por eso el concierto alcanzó las dos horas pero estableció una conexión con el público que pocas veces en otros escenarios, puede permitirse.

Publicación de Sara Carbonero. (Foto: Instagram)

Dos horas en las que repitieron varias veces lo emocionados que se sentían por estar en un lugar como el Teatro Real. «No sabemos si nos van a dejar entrar otra vez, aunque con que nos dejen salir hoy de aquí ya nos conformamos». El templo de la música clásica, ballet y ópera madrileña no es la primera vez que ofrece un concierto a grupos que no suelen estar incluidos en el cartel de las temporadas. En julio del 2022 hizo hueco al mítico Iggy Pop que más que de pop tiene rock y punk. Sí, esa música sonando en el elegantísimo Teatro Real. ¿Por qué no? Y anoche Viva Suecia hizo lo propio, demostrar que también ahí se puede mostrar otro tipo de música que no está en los libretos. ¿Quién ha dicho que no es espacio para una banda de pop?

No fue su concierto más salvaje. No era la pretensión en cualquier caso. Era otra, era tener una conexión más íntima con su público siempre tan fiel. Ellos mismos reconocen que Madrid nunca les falla y que » es casa» (aunque eso se lo dicen a todos que para eso son majos y quieren siempre dar las gracias a su público, sean de Lugo o de Cuenca, sólo faltaría).

Así ha sido el concierto

A Viva Suecia le van las cosas francamente bien y de momento no se les ha subido a la cabeza demostrando siempre una humildad y un enorme sentido del humor en el escenario y en sus redes sociales. Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Sueco (apod0) tienen una conexión y eso se nota. Ahora se retiran a componer para poder ofrecer nuevos temas con los que deleitar a su público, aquí en España y Latinoamérica donde también triunfan y eso sí que son palabras mayores.

Final del concierto con los miembros de la banda, incluida Hoonine, la nueva incorporación. (Foto: Instagram).

Fue ayer también una ocasión de ver a la nueva incorporación de este talento musical que es Carmen Alarcón (@Hoonine), una mujer orquesta «girando con Viva Suecia» como ella misma define en su Instagram. Una joven llena de talento musical y una extraordinaria voz. Unos arreglos musicales que parecían un antagonismo en el escenario del Real pero que quedaban perfectamente ensamblados. El teatro admite talento y a ella le sobra.

Terminaron dejando que sonara el omnipresente Burrito Sabanero de David Bisbal. No porque haya constancia de que sean unos grandes seguidores del almeriense sino porque en una de sus publicaciones de Instagram para agradecer un gran año 2024 pusieron, suponemos que de broma, la canción que tuvo una gran avalancha de comentarios de sus fans que enseguida comprendieron la broma.

¿Quiénes son Viva Suecia?

Que una banda se llame Viva Suecia y sea de Murcia no deja de ser una broma muy «murcianica» y que ellos mismos siempre lo explican: «El origen viene por Fernando Campillo (el batería) y su amor por los grupos suecos de post-rock» (ya ven, hay gustos para todo). «La idea de que el nombre tuviera tintes del país nórdico gustó a los cuatro componentes hasta que un día, de fiesta, alguien soltó: ¡Viva Suecia!, y ahí se quedó. En 2014, siete meses después de formarse como grupo publicaron cinco temas con el nombre de la banda que les produjo Paco Román.

De ahí llegó el primer álbum, «La fuerza mayor» en 2016 (vinilo, CD y plataformas). Viendo que la respuesta del público era cada vez mayor, en 2017 sacaron «Otros principios fundamentales». Y enseguida llegaron festivales como El Mad Cool, Sonorama, DCode, Benicassim…y fue un no parar de subir.

En 2019 sacaron nuevo álbum, «El Milagro» y ahí ya comenzaron a girar por toda España llenando recintos ya hechos para los grandes. Era una progresión imparable. En 2019 sacaron su cuarto álbum, «El amor de la clase que sea» donde colaboran Luz Casal, Dani Fernández y Leiva.

​Ahora sólo queda esperar a que vuelvan con nuevos temas para deleite de todos los que los esperamos. Y el 2025 viene cargadito.