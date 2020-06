Hace solo unos días que se conocía la noticia del embarazo de la modelo Sandra Gago, que dará la bienvenida a su primer hijo unos meses después de celebrar su primer aniversario de boda con Feliciano López. La noticia no ha sido una sorpresa, ya que la propia maniquí confesaba, poco antes de pasar por el altar, que tener niños era algo que entraba en sus planes. «No es algo a lo que hay que poner fecha. Nos hace ilusión, pero cuando llegue llegará», explicaba hace más de nueve meses. Y ese momento ha llegado. Después de un confinamiento de ensueño junto a su marido, la pareja está esperando su primer bebé, cuyo nacimiento está previsto para las próximas Navidades. Y aunque ya ha superado el primer trimestre, cualquier excusa es buena para celebrarlo. Así, Sandra disfrutaba el viernes de una noche de chicas durante la que se la vio ilusionada, sonriente y pendiente de su teléfono móvil en todo momento.

La cita fue en una conocida terraza de la capital donde las dos amigas compartieron mesa, mantel y confidencias. La desescalada y el buen tiempo reinante en Madrid están ayudando a que la modelo se deje ver con los suyos para celebrar la mejor de las noticias. Sandra escogió para la ocasión un outfit de lo más chic con falda midi de animal print, top y sandalias negras. Ahora que aún no se le nota el embarazo, la mujer de Feliciano López todavía presume de figura. Tras varias horas cenando, riendo y charlando de manera distendida, las dos amigas abandonaron el local muy sonrientes rumbo al vehículo de la modelo, siendo estas sus primeras imágenes tras conocerse que está embarazada.

Sandra y Feliciano han pasado el confinamiento en su domicilio, después de regresar de Estados Unidos tras la cancelación del torneo de Indian Wells en el que el tenista toledano tenía previsto participar. A diferencia de otros rostros conocidos que han explicado lo negativo de la cuarentena, Feliciano hacía una reflexión muy diferente: «Poder estar en mi casa y disfrutar de ello durante más de dos semanas seguidas, que no lo he podido hacer durante los últimos veinte años». Un pensamiento compartido por su mujer, que admitía en sus redes sociales que estaba encantada aprovechando al máximo este tiempo junto a su marido. «Valoramos estos momentos en casa, ya que no estamos todo el tiempo que nos gustaría a lo largo del año». Y es que sus respectivas agendas les tienen de un lado para otro, algo que a partir de tener a su bebé cambiará como ha ocurrido con Verdasco y Ana Boyer, que no dudan en viajar con el pequeño Miguel allá donde Fernando tiene una cita deportiva. ¿Seguirá Sandra los pasos de Ana Boyer?