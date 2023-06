Las sandalias más buscadas del momento son de Parfois y están tiradas de precio

Como ya hay rebajas en cada una de las tiendas donde sueles comprar, ahora sólo debes decidir qué regalarte. Un ejemplo son las sandalias más buscadas del momento.

Están en Parfois y seguro que este modelo te suena porque es uno de los más demandados de estos últimos años. y están en oferta.

Cómo son las sandalias más buscadas del momento

En su web, la marca nos indica que se trata de un tipo de zapato tipo sandalia plana de piel con tiras anchas con detalle de hebillas metálicas. Además lleva la suela en mezcla de yute y la punta redonda.

Es un modelo ganador que ya has visto en algunas temporadas y que ahora te puedes comprar de calidad, para que te dure más y a un precio menor, gracias a los descuentos que hay en estos momentos.

De qué materiales está elaborada

Para que veas la seguridad y calidad de este complemento que realzará tu pisada, sus materiales son nobles, somo la composición Interior en 50% yute, además de 35% Poliuretano, 15% Gamuza (vacuna). Por su parte, la plantilla es de 100% Poliuretano, la suela de 100% Caucho y el cuerpo de 100% Gamuza (vacuna).

No es tan fácil limpiar este tipo de sandalias, así que no te arriesgues. Parfois no indica información al respecto en su web, y entonces tendrás que seguir los pasos de las etiquetas o bien preguntar al fabricante si tienes dudas. Porque es mejor saber de qué forma mantenerla antes de que se estropee en el tiempo.

Con qué se combina

Con tiras con hebilla de color marrón, siendo uno de los colores tradicionales de este tipo de sandalia, es una de las más vendidas y por esto verás que va bien con todo lo que quieras.

Por un lado, con vestidos largos y faldas, vaqueros y hasta con pareos si queremos bajar a la piscina. Es la magia y la diversidad de este tipo de sandalias. Y la tienes ahora a tu alcance.

Dónde la debes comprar

Verás que está en web y tiendas de parfois y si antes su precio era de 35,99 euros, ahora la tienes a 25,99 euros gracias a las rebajas que ofrecen descuentos desde ahora mismo en las mejores tiendas del país.

Sólo queda la talla 36, así que si es la tuya ya puedes darte prisa, si no, siempre puedes ir a la tienda para ver si está tu número. Son para ti.