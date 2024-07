Sale a la luz la otra relación VIP de la novia de Miguel Urdangarin

Miguel Urdangarin está enamorado. Así lo anunció la revista del saludo, hace tan solo unos días, publicando unas fotografías en las que se veía al hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en actitud visiblemente cariñosa con una joven venezolana llamada Olympia Beracasa. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado que su romance sea formal y fuentes de alta solvencia, contactadas por el medio citado, confirman que «acaban de empezar» y que todavía «no son novios». No obstante, como era de esperar, las reacciones no han tardado en llegar y el interés mediático ha crecido exponencialmente alrededor de la joven que podría terminar conquistando por completo el corazón del sobrino del Rey Felipe VI.

Lo cierto es que poco o nada se sabe acerca de esta misteriosa chica. Es hija de Alfredo Beracasa, un magnate venezolano que cuenta con varias empresas repartidas por el mundo. Pero, más allá de estos lazos familiares, no se tiene mayores detalles sobre su vida. Sin embargo, en las últimas horas, han salido a la luz algunos detalles de su pasado sentimental que ha dejado boquiabiertos a propios y extraños tras relacionarla con Bosco Martínez-Bordiú, actual concursante de Supervivientes All Stars y sobrino de Pocholo.

Bosco Martínez Bordiú y Olympia Olympia Beracasa en El Retiro. (Foto: Gtres)

Olympia fue fotografiada con Bosco por las calles de Madrid el pasado mes de noviembre, concretamente por el Retiro, donde disfrutaron de un paseo en el que derrocharon complicidad y cariño dados de la mano. Además, hay un momento en el que, entre risas, la venezolana se sube a los hombros del concursante de realities, siendo una prueba más de que entre ellos parecía haber algo más que una simple amistad.

Bosco Martínez Bordiú y Olympia Olympia Beracasa en El Retiro. (Foto: Gtres)

Teniendo en cuenta las fechas en las que fueron capturadas estas instantáneas, cabe recordar que tan solo tres meses antes, Bosco Martínez Bordiú mantenía una relación sentimental con Adara Molinero, la influencer con la que comenzó un romance, corto pero intenso, tras salir de Supervivientes. Aunque no se tenían muchos detalles sobre la ruptura, la ex concursante de Gran Hermano 17 ha desvelado, durante su fugaz participación en Supervivientes All Stars, que varias semanas después de romper, Bosco intentó retomar la relación mandándole flores y escribiéndole mensajes de amor. Fue en ese momento cuando, al mismo tiempo, el sobrino de Pocholo fue fotografiado con una joven, algo que hizo que la hija de Elena Rodríguez no diera una segunda oportunidad a su historia de amor. ¿Se refería al reportaje en el que aparece con Olympia?

Bosco Martinez Bordiú y Adara Molinero posando en la playa. (Foto: Instagram)

Sea como fuere lo cierto es que estas imágenes han sacado a la luz otra relación VIP que la nueva ilusión sentimental de Miguel Urdangarin habría tenido en un pasado, algo que ha desvelado que el nieto de don Juan Carlos no sería el primer rostro conocido con el que ha tenido algo más que una amistad.