Sabrina Salerno ha sido protagonista de dos momentos virales a lo largo de su carrera. El primero de ellos tuvo lugar en la icónica Nochevieja de 1987, cuando un percance con su vestuario acaparó la atención. Ahora, el motivo es muy distinto: la cantante ha compartido públicamente su lucha contra el cáncer de mama. A través de un conmovedor mensaje desde el hospital, reveló la mezcla de temor y esperanza que la ha acompañado durante este proceso. «Han sido meses de ansiedad y tristeza, pero también de mucha esperanza y un fuerte deseo de seguir adelante», escribió.

A pesar de haber recibido el diagnóstico en julio, Sabrina no dejó de mantenerse activa durante el verano. A través de Instagram, ha compartido su energía en escenarios de diversas ciudades estadounidenses como Chicago, Los Ángeles y Nueva York, además de mostrar su constante dedicación al gimnasio.

La fotografía con la que Sabrina Salerno anuncia que padece cáncer de mama. (Foto: Redes Sociales)

Curiosamente, la última imagen antes de anunciar su enfermedad fue una foto de su rutina de ejercicios, acompañada por un mensaje alentador: «Septiembre será un mes importante para mí. Estoy lista». Ahora que su nombre vuelve a resonar con fuerza, aprovechamos para rendir homenaje a su vida y carrera.

La Nochevieja que cambió su vida

Hasta el 31 de diciembre de 1987, el nombre de Sabrina apenas había resonado fuera de su tierra natal, Italia. Sin embargo, en solo tres minutos y 32 segundos, a sus 19 años, se convirtió en un fenómeno internacional que es lo que hoy llamaríamos como «viral». Y es que durante su actuación en el especial de fin de año de TVE tuvo un desafortunado y fugaz incidente con su vestuario que la lanzó al estrellato.

Durante su actuación, el top de encaje blanco no pudo contener el movimiento y se le vio un pecho en pantalla. La repetición de esa escena a cámara lenta convirtió el «descuido» en un acontecimiento de gran repercusión. Las líneas telefónicas de TVE colapsaron con las llamadas de espectadores indignados, ya que en esa época la única forma de quejarse era por teléfono, mucho antes de las redes sociales. El incidente con su vestuario tiene varias versiones, incluida la de Sabrina, quien afirmó que su equipo le dijo que «no se había visto nada».

La cantante Sabrina Salerno durante un concierto. (Foto: Gtres)

Cabe recordar que durante los años 80, la televisión española era relativamente prudente en cuanto a contenido sexual y desnudez. Programas y series podían tener un enfoque más liberal, pero mostrar un pecho en la televisión a una hora donde la audiencia familiar estaba sintonizada era visto como escandaloso.

Aunque su carrera comenzó en 1986 con el lanzamiento de Sexy Girl, su éxito se limitó a algunos países europeos. No fue hasta 1987 con su inolvidable sencillo Boys, Boys, Boys, que Sabrina logró un verdadero impacto global, llegando incluso a Sudamérica y Asia. Este hit vendió 25 millones de copias y la posicionó como una estrella indiscutible del pop internacional. Pero, aunque su música ya resonaba, fue aquella noche de Navidad la que la convirtió en el centro de todas las conversaciones.

Sabrina Salerno posando en 1988. (Foto: Gtres)

Después de aquello, Sabrina se convirtió en un fenómeno por aquella imagen y pasó a ser en un ícono del pop y en una de las figuras más comentadas del momento. En una entrevista reciente con La Razón, confesó que vivió el episodio de forma inconsciente, confiando en las palabras de su equipo, que le aseguraron que no había ocurrido nada relevante. «Hicieron una revolución con mi cuerpo sin preguntarme. Para la televisión española fue un momento histórico, pero a mí me habría gustado saberlo», expresó. Con el tiempo, aceptó que, aunque aquel incidente no dañó su carrera, sí le causó dolor como mujer.

Recientemente, hizo su última aparición en la televisión española en el programa Baila como puedas, aunque su participación fue breve debido a una lesión de rodilla que sufrió en la primera semana.

Casada y madre de un hijo

Vive actualmente en Treviso, cerca de Venecia, con su marido, el empresario Enrico Monti, y su hijo Luca, de 20 años. Están casados desde 1994, y comparten no solo su vida personal, sino también una sólida sociedad en el ámbito empresarial. Juntos han construido una exitosa cadena de hoteles en la región del Veneto.

Sabrina Salerno y su hijo Luca de 20 años. (Foto: Redes Sociales)

La cantante también ha dejado su huella en la industria musical y empresarial, fundando su propia discográfica, New Boys Production, y uno de los estudios de grabación más prestigiosos de Europa, el Condulmer Estudio. En suma, con 12 portadas en Interviú y un récord que celebra su carrera, Sabrina se define como «cauta y parsimoniosa», destacando que su éxito es el resultado de un arduo trabajo y dedicación y no de la suerte.