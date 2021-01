Rubén Cortada desvela el motivo de su misteriosa ‘desaparición’

Hace no tanto Rubén Cortada era el actor de moda. Sus papeles en series como ‘El tiempo entre costuras’ o ‘El príncipe’ le convirtieron en el actor más deseado de la pequeña pantalla, pero en 2018 sorprendió a todo el mundo desapareciendo del ojo público. Desde entonces han pasado algo más de dos años en los que apenas se ha sabido de él, ni personal ni profesionalmente. Hasta ahora. El cubano de ojos claros ha reaparecido para alegría de sus fans y ha explicado qué le llevó a dejar de lado su carrera.

Un regreso que anunciaba él mismo en sus redes sociales, donde con un «I’m back» y un look muy ‘salvaje’, pelo largo y barba, daba a entender que Rubén Cortada volvía al negocio. Ahora, el cubano ha concedido una entrevista a ‘Madmen Magazine’ en la que ha roto por fin el misterio que ha girado entorno a su persona y su ausencia. Según explica, el motivo fue principalmente personal: «Estuve en Cuba. Paré de trabajar porque me fui por unos temas personales y cada vez se complicó más la cosa. Se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasados tres años. Fue una situación complicada», explica el intérprete.

Lo que pasara en la isla se lo queda para él, pero Rubén no tiene problemas en afirmar que aunque hubo cosas que gestionó «mal», ahora todo «está bien compartimentado en mi cabeza» y » ya está todo organizado después de toda esta locura que me pasó en Cuba. Lo tengo todo muy claro». Pero no ha sido así en estos tres años y es que cuenta que pasó un mal momento: «se me complicó mucho la vida y me dejé el pelo largo y la barba. (…) era una forma de camuflarme. Me fui muy abajo. Mal. Son procesos y todo el mundo los tiene. No es que yo sea especial por esto. Y estamos hablando de esto justamente porque ahora estoy bien. Pero nuestros demonios están todo el tiempo acechando, o por lo menos a mí me están dando todo el tiempo. En Cuba fue bajar al noveno círculo del infierno. Saludé a Dante: ‘¿hola qué tal?, ¿todo bien?, ¿qué tal te va por aquí querido?’. Hablamos ahí abajo, fue una conversación muy interesante».

Un ‘renacer’ que está ilustrado en sus redes sociales, donde compartió una imagen totalmente desnudo. «Viene de una broma entre amigos. Entre todos hicimos una votación de cuál tenía que ser mi primera foto. (…) Decidimos que tenía que ser una foto en bolas. Así que subí una en una playa que hice hace tiempo, de un viaje en catamarán por las islas Baleares. Es una foto bajando a tierra».

Esa etapa ya ha quedado atrás y Rubén Cortada, como muchos otros, tienen planes para este 2021 que acaba de comenzar. A pesar de que la amenaza del coronavirus sigue presente, el cubano tiene ganas de volver a aparecer en las pantallas. De hecho, esto es algo que sucederá más pronto que tarde pues en breve va a empezar a rodar una película sobre la que quiere mantener el misterio. De momento.