Desde hace días no se habla de otra cosa. La esperada colaboración entre Rosalía y Rauw Alejandro ha estado en boca de todos hasta que se ha hecho realidad gracias al hit Beso. Canción que ya tiene su propio tren en TikTok, red social en la que hace tan solo unas horas, la catalana ha anunciado un verdadero bombazo con el que cerrar la semana.

Con lágrimas en los ojos y muy emocionada, Rosalía muestra en un corto clip que apenas dura unos segundos un anillo con brillantes. «Ay, dios mío. Y todo el rímel aquí corrido. Te amo», dice la artista. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en recibir un gran número de interacciones. «La boda del año», «¡Qué ilusión!», «Os lo merecéis», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la citada red social.

Por ahora, ninguno de los protagonistas de esta noticia se ha vuelto a pronunciar al respecto, pero no sería de extrañar que subieran algún vídeo o hicieran alguna declaración, ya que desde el primer momento en el que salió a la luz su historia de amor lo llevaron con total naturalidad.

Hace unos días daban su primera entrevista conjunta a Ibai Llanos, donde ambos se mostraron de lo más cómplices. Llevan algo más de tres años juntos y tal y como explica la artista en la conversación había perdido la «fe en la masculinidad». «Conocerte cambió un poco la situación», confesó, causando una reacción de asombro en el cantante, quien respondió a tales declaraciones con un beso y un abrazo. «Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido», agregó Rosalía con una gran sonrisa.

Sobre cómo ha sido trabajar juntos, Raw lo tiene claro y expresó que fue «intenso». «Pero sé cómo comunicarme con ella. Si había algo que no me gustaba esperaba al momento perfecto para decírselo. Es exigente, pero eso es algo bueno, por eso ha llegado donde está», reconoció el artista.

Antes de trabajar juntos, Rosalía y Rauw Alejandro lo tuvieron claro. Primero tenían que conocerse bien para poder dar este importante paso en sus respectivas carreras. Al fin ese momento ha llegado y, lo cierto es que no les está yendo nada mal, ya que el hit es todo un éxito de escuchas. Y qué mejor manera de celebrarlo que pasando por el altar. ¿Dónde se casarán? ¿Qué fecha elegirán? Son todavía muchas las incógnitas que circulan en torno a este nuevo paso de una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país.