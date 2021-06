Rosa Moreno pone rumbo a Honduras para reencontrarse con su hermana Olga

‘Supervivientes 2021’ llega a su fin. El programa más extremo de la televisión está a pocas semanas de anunciar el ganador de esta edición que ha tenido como una de las protagonistas principales a Olga Moreno. Durante todo este tiempo los participantes han ido recibiendo las visitas de sus familiares. De hecho, en la última gala, fue Anabel Pantoja quien sorprendió a Omar Sánchez. La pareja se fundió en un emotivo abrazo tras meses separados. Ahora es el turno de la pareja de Antonio David Flores, ya que su hermana Rosa Moreno ha puesto rumbo a Honduras, pues en los próximos días se reencontrará con ella en un momento crucial del concurso.

Antes de iniciar esta aventura, Rosa ha atendido a la agencia Gtres, y ha dado su opinión sobre cómo está viendo a Olga en el formato de Mediaset. “Estoy deseando verla, abrazarla, dar todo el buen rollo que pueda a la isla y ya está. Además, la estoy viendo súper bien. Tiene una fuerza… Yo sabía que la tenía, pero realmente nos está sorprendiendo para mejor a niveles… muy bien, lo está haciendo genial.”, ha comenzado diciendo ilusionada.

La bailarina que está muy orgullosa de la pareja del excolaborador de ‘Sálvame’, ha dejado claro que ve cómo ganadora a Olga. “Con lo que está haciendo ya ha ganado. seguro que para la final está. Así que nada, voy a llevar mucho amor a la isla y a ella darle muchos abrazos y un empujón para que termine bien”, ha dicho con una sonrisa que se ha podido palpar tras la mascarilla.

Rosa también ha querido aclarar por qué ha sido ella quien visitará a la superviviente y no Rocío Flores. “Lo que sé es que al final todos pensamos en que lo mejor era que sea un familiar y bueno, además sus órdenes han sido cumplidas, ella me ha pedido y ahí voy. Todos estamos de acuerdo con que sea así y sobre todo que lo ha pedido ella”, ha revelado.

Por otro lado, no ha querido hacer ningún tipo de declaración sobre el documental de Rocío Carrasco y todo lo que se ha hablado en los últimos días. “Lo siento cariño, yo ahí no voy a entrar. Solo puedo hablar de mi hermana como superviviente y estoy súper fuera de todo lo demás”, ha recalcado, dejando claro que no va a pronunciarse al respecto. “Como concursante es diez y todo lo demás, allá cada uno con sus críticas”, ha añadido muy cauta, ya que sus palabras podrían tener una gran repercusión mediática. Tampoco ha querido contar el trato que tiene actualmente con Antonio David Flores. “Ya está cariño, que pierdo el tren. Muchas gracias”, ha sentenciado antes de poner rumbo a la isla hondureña donde se reencontrará con su hermana.