El romántico paseo de Ernesto de Hannover con su novia horas antes del juicio contra su hijo

Ernesto de Hannover ha sido visto en Madrid. No ha estado solo en su visita a la capital, pues le ha acompañado su novia, Claudia Stilianopoulos. El que todavía es marido de Carolina de Mónaco ha disfrutado de una jornada romántica junto a su actual novia. La pareja ha disfrutado de un almuerzo en un restaurante de sushi en la capital para después regresar al hotel. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce porque dentro de unas horas tendrá que hacer frente a la batalla judicial que se encuentra con su hijo.

El excuñado de Alberto de Mónco y el príncipe Ernst August se encuentran en una batalla judicial que ya lleva durando dos años. El próximo jueves 24 de marzo tendrá lugar la primera vista oral en el Tribunal Regional de la capital de Baja de Sajonia para poder llegar a un veredicto en el que se determinará quién de los dos afectados se queda con la herencia de los Hannover. Ernesto de Hannover ha acusado a su hijo de “ingratitud” por negarle la ayuda cuando la ha necesitado. Además, el que todavía es esposo de Carolina de Mónaco exige a su primogénito la devolución de la cesión que le hizo entre los años 2004 y 2007, como herencia en vida, del castillo de Marienbug, una importante propiedad. Eso no es todo porque también quiere recuperar otras viviendas como por ejemplo, los castillos de Calenberg y de Herrenhausen.

Dicho juicio tenía previsto celebrarse el pasado 25 de noviembre, pero finalmente, tuvo que ser cancelado. Sin embargo, pese a la situación familiar en la que se encuentra, Ernesto de Hannover ha mostrado tranquilidad tan solo unas horas antes de que tenga lugar la vista en la que se irá decidiendo el futuro de su herencia. También se ha podido saber que se está alojando en el lujoso hotelHotel Villa Magna.

El último altercado del Ernesto de Hannover

Ernesto de Hannover se encuentra alojado en el hotelmencionado en las líneas anteriores, sin embargo no ha sido él único en el que se ha hospedado. Días antes estuvo en el hotel Palacio de los Duques Gran Meliá, uno de los más exclusivos que ofrece la capital. Tras un altercado con uno de los empleados, valoraron su permanencia y llegaron a la conclusión de que no era la primera vez que llamaba la atención y no tenía una actitud adecuada. Demanera que, le invitaron a marcharse de las inmediaciones lo antes posible. Una situación incómoda que se suma a la larga lista que ha ido creando gracias a otros polémicos escándalos a lo largo de su vida. Ahora, queda esperar la valoración del juez para ver si le da la razón a él o por el contrario, es su hijo quien termina ganando el juicio.