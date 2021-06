«Voy a volver pronto a Chipiona y quiero comprarme una casa allí». Con esas contundentes palabras, Rocío Carrasco avistaba sus objetivos a medio plazo. Su regreso a la localidad natal de su madre la ha cambiado su perspectiva hasta el punto de tener claro que quiere buscar vivienda allí. La visita al cementerio de San José donde permanecen los restos mortales de Rocío Jurado han removida en ella sentimientos que creía enterrados tras casi 15 años sin pisar esas tierras.

También se ha reencontrado con familiares muy importantes que poco o nada tienen que ver con los que salen por la televisión y de los que le separa una fría barrera. Podría decirse que ha pulido algunas aristas que tenía pendientes desde hacía más de 20 años. Rocío está decidida a conservar de su pasado solo las cosas y a la gente positiva, que le aportan algo. No quiere más sufrimiento.

Durante su entrevista en plató, Rocío declaró que «es el sitio donde he pasado buenos momentos de mi vida. Era diversión, pasear sola por la calle, tenía más libertad. Significa mi padre, mi madre; mi niñez, adolescencia… y sobre todo donde descansa ella, por eso me es difícil volver a Chipiona». Fue todo un paso adelante que se congratula de haber dado: «Por una parte fue muy difícil, era ir adonde estaba ella, aunque te he dicho que no me hace falta ir al cementerio para estar con ella porque está conmigo, pero quería superar esa barrera. Hasta ese momento no podía, no tenía fuerzas, fue gratificante el hecho de estar allí. Me ha servido mucho, me sentí triste, pero luego llena, y más libre… un pasito más».

En aras de ayudarla, recorremos Chipiona para buscarle tres opciones de cara a su futura compra. Hay que recordar que el pueblo gaditano es la cuna de ‘La Más Grande’, con dos casas muy importantes en su vida. La primera es donde nació, situada en la Calle Larga, número 115, a 500 metros y 6 minutos andando de la Playa Cruz del Mar. La segunda, el chalé ‘Mi abuela Rocío’, residencia habitual de la artista y donde se celebraron los homenajes posteriores a su fallecimiento. Un lugar de culto e importantísimo para Rocío Carrasco, ubicado en la Avenida Nuestra Señora de Regla, número 61, que tras la muerte de la cantante fue dado en herencia a su hermana Gloria Mohedano. El programa ‘Socialite’ mostró en 2018 imágenes del estado actual del edificio, bastante descuidado.

Quizá a la hija de la chipionera le gustase vivir cerca del que fuera hogar de su madre, de su tía Antonia, su tío Manolín o de sus primas. La oferta inmobiliaria en la localidad andaluza deja varias opciones interesantes de diferentes precios. Empecemos por todo lo alto. Este chalé independiente en la Playa de la Regla es una de las joyas que están a la venta. Dispone de 8 habitaciones y está ubicada en una finca de 30.000 m2 de terreno aproximadamente, con más de 300 m2 de fachada, espectaculares vistas al mar y cuatro casas construidas con un total de 1. 775 m2, incluidas cuadras de caballos, garaje, cuatro cuartos de baño y bodega de celebraciones, entre otras. ¿Su precio? 1.450.000 euros.

A Rocío Jurado le encantan los chalés y lo cierto es que en Chipiona se estilan mucho. Sin tener que desembolsar una millonada, otra opción es esta vivienda independiente de 300 m2, cinco habitaciones, cuatro baños, plaza de garaje, parcela de 248 m2 y muy cercano al santuario de la Virgen de la Regla. Pura esencia andaluza a cambio de 650.000 euros.

Por último, la zona deja también opciones más económicas, aunque menos lujosas, los clásicos apartamentos o pisos. Uno de los más atractivos para Rocío Carrasco podría ser este ubicado a pie de playa, en pleno paseo marítimo de Chipiona. Tiene unas vistas de ensueño, 116 m2, cuatro habitaciones, dos baños y terraza. El precio: 240.000 euros. Lo justo para pasar una temporada cerca de las calles que vieron nacer y crecer a su madre, para ser feliz de una vez por todas.

