Rocío Carrasco y Ana María Aldón, ¿nuevas mejores amigas?

La vida da muchas vueltas. Y si no que se lo digan a Rocío Carrasco y Ana María Aldón, que nunca se hubiesen imaginado que entre ellas podría existir una muy buena relación. La hija de ‘la más grande’ siempre ha sido muy crítica con Ortega Cano y más desde que salió a la luz su docuserie En el nombre de Rocío, en la que su relato no dejaba en muy buen lugar al torero. A pesar de eso, entre Carrasco y la diseñadora nunca ha habido ningún enfrentamiento, pero tampoco buena sintonía. Hasta ahora.

Desde que la colaboradora de Fiesta anunció su divorcio, muchos han sido los puentes que ha ido tendiendo con la hija de Rocío Jurado. Fue hace apenas unos meses cuando coincidieron por primera vez en las inmediaciones de Telecinco, dejando para el recuerdo un saludo cordial. Más tarde, gracias a la participación de ambas en el Mediafest Night Fever, han ido afianzando su relación hasta el punto de convertirse en uña y carne. O así lo ha confirmado un reconocido medio digital.

Ha sido Informalia quien se ha puesto en contacto con un testigo directo que ha presenciado este acercamiento, con el que no está del todo de acuerdo. «Lo hace para fastidiar a Ortega Cano. Rocío se ha acercado a Ana María porque sabía que ella no la iba a rechazar y esa imagen iba a escocer mucho a sus enemigos. Rocío no da puntada sin hilo y ese acercamiento es puro regocijo personal. A ella Ana María le importa cero, pero le encanta saber que algunos de sus enemigos se retuercen al verla abrazando a la ex de Ortega Cano», han confirmado desde el digital.

Pero no todo ha quedado ahí, pues el más afectado por la situación ha sido el diestro, que no ve con buenos ojos que su ex mujer y la hija de Rocío Carrasco -con quien continuará su guerra en los juzgados- sean ahora buenas amigas. «No entiendo cómo la persona con quien ha compartido los últimos años de su vida se abraza con una persona que le ha hecho tanto daño», ha explicado una persona del entorno familiar de Ortega Cano a Informalia. Y es que, en los últimos días, se ha podido conocer la intención del diestro de demandar a Ana María si continúa hablando de él en la televisión.

Antes de finalizar el año, uno de los colaboradores de Fiesta daba a conocer que el torero estaba cansado de que su ex mujer hablase de él en los platós, pensando en tomar acciones legales contra ella si la situación seguía igual. Una información que desataba las lágrimas de la diseñadora, que no se esperaba esta reacción por parte del que un día fue el amor de su vida: «Estamos perdiendo el norte». Tras este nuevo varapalo, la colaboradora acudía como cada viernes al Mediafest Night Fever, reencontrándose de nuevo con Rocío Carrasco, quien no dudaba en mostrarle su más sincero apoyo en estos momentos tan complicados.

Antes de finalizar la gala, la hija de ‘la más grande’ utilizó la oportunidad de salvar a algún nominado para tener un gesto de cariño y acercar posturas con Ana María, fundiéndose así en un cariñoso abrazo que dejó constancia de su buena sintonía. Y es que, esta no es la primera vez que ambas demuestran su acercamiento, pues unas semanas antes, Carrasco le dijo una frase con la que dio portazo al pasado: «Está mal y no me gusta verla mal. Nadie se merece las lágrimas de otra persona. Ni nada ni nadie».