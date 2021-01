Día triste para la familia Rivera. José Rivera, conocido por todos como ‘Riverita’, ha sido enterrado esta mañana en la localidad gaditana de Barbate, donde fallecía la noche del 21 de enero en su domicilio a los setenta y cuatro años.

Esta mañana, la Parroquia de San Paulino en Barbate ha acogido la misa en recuerdo al torero. Una jornada a la que no han faltado algunos de sus seres más queridos y amigos cercanos, aunque también ha estado marcada por algunas ausencias. En torno a las 11:00 de la mañana comenzaban a llegar los primeros asistentes. Visiblemente afectados, lo hacían la hermana de ‘Riverita’, Teresa Rivera y su hijo, José Antonio Canales Rivera. El torero no le soltaba la mano a su madre en ningún momento.

No han faltado Agustina y Arancha Rivera, hijas del torero ni su prima Tamara, muy pendiente de ella en todo momento. Quien no ha podido acudir ha sido Antonio Rivera, padre de Tamara, ya que se encuentra en casa afectado por el coronavirus. Además de Antonio Rivera, tampoco han asistido a la misa y al posterior entierro sus sobrinos, Francisco, Cayetano y Kiko. En el caso de Cayetano, al igual que su tío, se encuentra confinado tras un contacto directo con un positivo en coronavirus.

Era la propia familia quien hacía pública la triste noticia. Su sobrino, Canales Rivera, lo confirmaba a través de su perfil de Instagram: “Buenos días, cuando despertéis no estará con nosotros pero sí su alma”, escribía acompañado de una imagen de su tío. Poco después era Francisco Rivera quien se unía a esta despedida con un emotivo post: “siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren esperándote y tú como siempre haciendo las cosas tuyas, les has hecho esperar. Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos tío José. Ya nos veremos. Da besos a todos ahí arriba de mi parte”.

También Cayetano se ha despedido de su tío en las redes. Lo ha hecho a través de un post con un emotivo texto: “hoy en el cielo están de suerte… ‘Mi edad es mi sabiduría’, decía. En su tarjeta de visita un sin fin de oficios, ‘Torero’ del que más se enorgullecía. Tocado con la varita de Dios para ser un genio pero de chalado no tenía nada, lo suyo era otro tipo de delirio, otro tipo de locura. Apasionado de los toros, amante de la risa, capaz de volar y de hacerte soñar desde una silla. Su vida en un folio sería trazos de colores, flores, estrellas, la luna… El mundo ahora, tío José, es un poquito peor sin la magia de tu fantasía. Gracias por tu imaginación, por enseñarme a vivir desde tu perspectiva. Gracias tío José por haber existido en mi vida. Te voy a echar de menos pero tu recuerdo será mi sonrisa. Te quiero tío José, nos vemos en la otra orilla…”, ha escrito.

No han faltado las palabras de cariño de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una fotografía de su tío y de su padre para despedirse. «Descansa en paz Tito. Solo lamento no habernos podido conocer más. Una pena pero me quedo con ese regalo que guardaré con todo el cariño del mundo. Dale besos a papá», ha escrito.

UNA MADUREZ TRANQUILA

El torero español llevaba varios años retirado. Hermano de Francisco Rivera ‘Paquirri’ y tío de los también diestros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, ‘Riverita’ se crió en Barbate y fue allí donde tuvo lugar su debut en 1962. A diferencia de su hermano ‘Paquirri’, ‘Riverita’ no tuvo el mismo éxito en el ruedo y se limitó a actuar de manera esporádica en algunas corridas. En su día se reconoció a Francisco Rivera como el mejor matador de la historia de la tauromaquia. Ambos se criaron desde que fueron niños en ambientes de toreros.

En abril de 2019, ‘Riverita’ tuvo la oportunidad de reunirse con sus sobrinos en un homenaje que le rindieron. Francisco Rivera volvió a los ruedos para participar en el homenaje a su tío donde pasaron una agradable tarde en la plaza de toros de Zahara de los Atunes -Cádiz-. Una cita a la que no faltó su hermano Cayetano y su primo Canales Rivera.

Hace apenas dos meses, ‘Riverita’ se reencontraba con su sobrino Kiko Rivera. Una visita muy emotiva e inesperada que tuvo lugar en mitad de la guerra que el DJ mantiene con su madre, Isabel Pantoja. Era la primera vez que el hijo pequeño de ‘Paquirri’ le visitaba en su domicilio de Barbate, donde llegó acompañado de sus hermanos mayores. Reunidos los cuatro no dudaron en inmortalizar el momento y compartirlo con sus seguidores en redes sociales. Además, ‘Riverita’ quiso tener un detalle con Kiko y le regaló un capote que había pertenecido a ‘Paquirri’.

Un reencuentro con sabor a despedida, ya que en ese momento se sabía que el hermano de ‘Paquirri’ estaba en un delicado de salud. Desde entonces, toda la familia ha estado muy pendiente de él. Su hermana, Teresa Rivera, confirmaba hace unas semanas a ‘Sálvame’ que se habían trasladado hasta Barbate por el agravamiento de su estado de salud.