El ritual (con fuego de por medio) de los Padilla en un momento clave

La de ayer fue en muchos puntos de la geografía española, la noche más especial del año. Pues cabe recordar que son varias las comunidades que celebran la noche de San Juan, asociada tradicional (y religiosamente) al nacimiento de San Juan Bautista, profeta y primo de Jesús, el cual tiene lugar el 24 de junio; por todo lo alto. Así, fueron varios los rostros conocidos en la crónica social de nuestro país, quienes, a su vez, aprovecharon la festividad para disfrutar de la compañía de sus familiares, tirar petardos al son de danzas regionales, o ser fieles, aunque sea por un día, a rituales asociados, en la mayoría de los casos, con el fuego.

Ejemplo de ello es ni más ni menos que Paz Padilla (53). La ex colaboradora de Sálvame celebro la víspera de San Juan en Can Miquelet, la masía en Girona que tradicionalmente reserva unos días en junio para disfrutar del buen tiempo y donde además, celebra cada año la noche del 31 de diciembre, rodeada de sus familiares y amigos más allegados, entre los que se encuentran sus hermanos, el diseñador y artista, Xoan Viqueira, o su hija, Anna Padilla.

Paz Padilla y Anna Ferrer en el Parque Warner Madrid / Gtres

Ha sido precisamente esta última quien ha compartido hace escasas horas a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de ochocientos mil seguidores, la liturgia que la familia Padilla acostumbra a seguir con motivo de la fiesta de San Juan: «Ayer hicimos un ritual de la noche de San Juan. Escribir lo que queremos soltar este año, escribir lo que creemos que nos limita y quemarlo todo en la hoguera», ha escrito la influencer junto a una imagen de ella misma llevando a cabo el ritual, asociado en la cultura occidental, a la purificación personal.

La hoguera de la familia de Paz Padilla coincidió en el tiempo con la organizada por la Fabrica de la Tele, este viernes, para despedir a su programa insignia, Sálvame, tras más de catorce años de emisión ininterrumpida en la pequeña pantalla, de los cuales la gaditana fue presentadora hasta su despido en julio de 2022 tras protagonizar un fuerte encontronazo con Belén Esteban (49), después de que la colaboradora llamara «irresponsable» a la humorista por sus polémicas declaraciones sobre las vacunas contra el coronavirus.

Stories de Instagram de Anna Padilla en Girona / Instagram

Cabe recordar en este sentido, que Paz deseo hace escasos días «mucha suerte» a sus ex compañeros de Telecinco tras ser preguntada expresamente por el final del programa durante su asistencia al Parque Warner de Madrid, de quien es imagen de este temporada estival junto a su hija, con motivo de la apertura de sus instalaciones acuáticas mañana. «Les deseo que les vaya bien, igual que ellos me lo desearon a mí. Ahora estoy a lo mío. Hace dos años que no estoy en Sálvame, programa para el que trabajé durante más de una década. He aprendido mucho de ese momento [de su marcha] pero ya me desvinculé. Le deseo a todos que les vaya muy bien, que sean felices. Al final la televisión, desde que tengo uso de razón, es así, es efímera», señaló.

El misticismo por San Juan de otras ‘celebs’

Pero Paz Padilla no ha sido la única en quemar ‘lo malo’ aprovechando la noche de San Juan. Mismo ritual han hecho Irene Rosales y Kiko Rivera según ha compartido en la ya citada red social la novia del Dj. «Adiós a lo malo, bienvenido a lo bueno», ha escrito. Asimismo, también ha aprovechado esta noche para escribir un deseo -que luego ha quemado junto a una hoja de laurel y lanzado al mar-, Rocío Flores, en compañía de su actual pareja, Manuel Bedmar, y de su padre, Antonio David Flores, y hermano, David.