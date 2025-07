El Rey Felipe apoya a Carlos Alcaraz en Wimbledon durante su partido contra Jannik Sinner

Tal y como adelantó LOOK, el Rey Felipe se ha trasladado hasta Londres para arropar a Carlos Alcaraz durante uno de los partidos más importantes de la temporada. El murciano se lo juega todo en Wimbledon. A las 17:00 horas ha empezado un partido que le ha enfrentado al italiano Jannik Sinner. Entre ellos hay una buena relación fuera de la pista, pero ahora toca medir sus fuerzas y Su Majestad no se ha perdido este histórico duelo.

Don Felipe, vestido con una elegante chaqueta y unos pantalones azules, se ha sentado en el famoso Palco Real, donde se encontraban otros rostros emblemáticos, como Nicole Kidman, Paul Mescal, Keira Knightley. No obstante, hay que hacer una mención a los príncipes de Gales, Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra. Han acudido con sus tres hijos, quienes han estado muy atentos al parido.

Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton junto a dos de sus tres hijos en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Hay que recordar que Felipe VI, por cuestiones de agenda, no pudo estar presente en la final de Roland Garros que tuvo lugar hace cinco semanas en París. No obstante, sus acciones demuestran que está al lado del deporte y en numerosas ocasiones ha dado visibilidad a los deportistas españoles. Es más, hace dos años vio a Alcaraz ganar su primer título en el All England Club.

La Reina Letizia no ha podido desplazarse hasta Inglaterra. Casa Real no ha explicado el motivo, pero varios expertos destacan que Su Majestad tiene varias citas importantes durante la próxima semana, así que cabe la posibilidad de que se haya quedado en Madrid organizando y preparando su calendario.

El detalle del Rey Felipe

El Rey Felipe pasará a la historia gracias a la importante labor que está haciendo en nuestro país. Su comportamiento habla por sí sólo. Es un monarca comprometido con la institución y ha hecho sacrificios en diferentes ocasiones, por ejemplo ahora. Su hija mayor, la princesa Leonor, está en Galicia y dentro de muy poco completará su formación en la Escuela Naval de Marín. Sin embargo, Su Majestad se ha organizado para arropar a Alcaraz en un momento tan relevante como este.

El Rey Felipe en Wimbledon. (Foto: Gtres)

A partir de este momento, la heredera continuará su formación en la Academia General del Aire y del Espacio, igual que hizo su padre. La princesa se encuentra en Galicia, justo donde está Juan Carlos I y la infanta Elena, quienes han hecho un hueco en su agenda para disfrutar de las regatas. Habría sido una buena ocasión para reunirse, pero don Felipe VI se comprometió a respaldar a Carlos Alcaraz en esta final tan comentada.

Los medios especializados comparan a Alcaraz con Rafa Nadal, un tenista con mucho peso dentro de la Familia Real. Tanto es así que don Felipe le ha entrgado un marquesado para poner en valor su brillante trayectoria dentro del citado deporte.