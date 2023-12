Los mejores estrenos de la Reina Letizia en 2023: un traje de terciopelo y un vestido asimétrico

La reina Letizia está acostumbrada a llamar la atención de la prensa internacional gracias a sus estilismos y este 2023 tiene mucho que celebrar porque ha elegido unos looks muy favorecedores que no han hecho más que consolidar su buena reputación en el mundo de la moda. Durante la última celebración de los Premios Princesa de Asturias, nuestra soberana apareció en Oviedo con un vestido asimétrico firmado por Carolina Herrera. No es la primera vez que recurre a esta diseñadora, de hecho es una marca muy común en un vestidor.

La Reina Letizia en Oviedo / GTRES

La reina Letizia acompañó esta pieza con unos salones nuevos que causaron sensación porque tenían un acabado semitransparente. Para complementar este conjunto utilizó pendientes de aro y un anillo italiano de Corterno.

Su traje de terciopelo

Para finiquitar su agenda oficial de 2023, la soberana acudió al Auditorio Nacional de Madrid dispuesta a disfrutar de un concierto que recopilaba las grandes aportaciones que la música española ha hecho a la industria europea. Como no podía ser de otra forma, doña Letizia se convirtió en la protagonista indiscutible del evento. Llegó a las 19:30 horas y enseguida pasó a ser el centro de todas las miradas gracias a un traje de terciopelo tan atrevido como elegante.

La Reina Letizia / Gtres

Lo llamativo es que la reina Letizia ha apostado por el diseñador Paco Rabanne, algo inédito en ella porque hasta la fecha solo había recurrido a esta firma para algunos complementos como bolsos o zapatos. Otro aspecto destacado es que utilizó unos pendientes de diamantes que le dieron un aire elitista al look.

Un vestido de lentejuelas

La Reina Letizia en Dinamarca / GTRES

El amor de la reina Letizia por las lentejuelas es un secreto a voces y es una de las pocas personas que sabe combinarlas a la perfección. En este aspecto tiene mucho que ver su estilista Eva Fernández, con quien lleva trabajando desde 2015.

Doña Letizia viajó a Dinamarca y quiso tener un gesto con los daneses llevando un vestido diseñado por Rotate. La pieza está valorada en 227 euros y decidió darle un toque especial combinando la con unos zapatos de tacón Manolo Blanik.

Una apuesta sostenible

La Reina Letizia Saludando Ana Rosa Quintana / GTRES

Con motivo del Día de la Hispanidad, la reina Letizia estrenó un vestido muy especial porque su tejido era reciclado. La pieza estaba ilustrada por un estampado floral en tonos azules y blancos.

Esta apuesta, firmada por Juan Vidal, recibió comentarios positivos y no fueron pocos los que aplaudieron a la monarca, quien completó el look con unos tacones Carolina Herrera, un anillo de Coreterno y unos pendientes de Gold&Roses.

Precios para todos los bolsillos

La Reina Letizia en Dinamarca / GTRES

El pasado miércoles 7 de diciembre doña Letizia estaba en Dinamarca y estrenó un vestido con cuello perkins y mangas abullonadas, de la firma española Dándara. ¿Lo mejor? El precio: 79.99 euros. De hecho esta es una de las claves de su éxito. Nuestra consume utiliza moda de muchos estilos que se adapta a todos los bolsillos. Este vestido lo combinó con unos zapatos rosas de la marca Lodi. También utilizó unos pendientes de esmeraldas que pertenecían a doña Sofía