La Reina Letizia desata su espontaneidad en la MBFWM

Doña Letizia no suele ser, al menos en público, especialmente expresiva y espontánea. No tanto porque no sea una persona cercana, sino porque en la mayoría de las ocasiones, todas sus apariciones se rigen por un estricto protocolo. Esto hace que haya poco lugar para la improvisación y, de hecho, en algunas circunstancias se han producido momentos incómodos por no seguir estas normas. Un ejemplo claro fue durante una audiencia en el Palacio de la Zarzuela, en la que la Reina no se colocó en la posición adecuada y el Rey instó a su esposa a que modificase su ubicación.

Pero más allá de esto, lo cierto es que ha habido algunas veces en las que los Reyes se han dejado llevar por la espontaneidad, como hace poco, cuando en su primer acto conjunto tras el confinamiento del monarca, doña Letizia le dedicó un gesto de cariño, poniendo su mano sobre el hombro del Rey. De la misma manera, podemos recordar algunos compromisos en los que Sus Majestades se han mirado con complicidad o incluso han intercambiado detalles de cariño.

A pesar de que la mayoría de los actos de doña Letizia tienen que ver con la infancia, la educación y la mujer, esta semana ha sorprendido acudiendo a la MBFWM. Es la segunda vez desde que entrara a formar parte de la familia real que la esposa de Felipe VI visita la feria, la primera, hace ya doce años, como princesa de Asturias. Un detalle que, para muchos, es llamativo, porque la Reina suele mostrar un férreo compromiso con la moda española, algo que se hace patente con sus elecciones de estilo, con marcas de producción sostenible, ‘marca España’ y capitaneadas por mujeres en la mayoría de los casos.

Al igual que hoy ha apostado por un diseño de firma desconocida -probablemente de la modista de Zarzuela-, para evitar agravios comparativos, tampoco ha visto ninguno de los desfiles, sino que ha recorrido una exposición con prendas icónicas de diseñadores destacados, así como una pequeña muestra con la evolución de los uniformes de Iberia a lo largo de los años. La Reina también ha podido conocer a algunos modistas en el espacio EGO, que está dedicado a los creadores emergentes.

Un recorrido en el que doña Letizia ha mostrado su lado más natural y espontáneo. Además de prestarse a hacerse selfies con algunas personas que se le han acercado, también ha estado hablando con varios diseñadores, como Alejandro Palomo, y se ha mostrado muy interesada en las propuestas de firmas nuevas. Quizás pronto podamos verla luciendo diseños de estos creadores que inician su andadura en el mundo de la moda, ya que la Reina no duda en apoyar a la industria de todas las maneras que le es posible. No te pierdas en nuestra galería las imágenes más espontáneas de doña Letizia en esta visita tan especial, en la que parece que se ha sentido muy cómoda.