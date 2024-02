El regalo ‘DIY’ que Antonio Tejado habría hecho a su familia en su primer vis a vis 

Antonio Tejado ha recibidido, en la tarde de este miércoles, la visita de su hermano Chema; la madre de ambos, María José, y de su novia, Samara; en prisión. El televisivo, cabe recordar, está preso en la cárcel de Sevilla I desde hace más de quince días como presunto «autor intelectual» del hurto cometido el pasado mes de agosto en casa de su tía, María del Monte, en el que cinco encapuchados maniataron a la tonadillera y a su mujer, Inmaculada Casal, y las intimidaron para conseguir que les dieran el número de la caja fuerte.

Fue el viernes día 9 de febrero cuando, un total de ocho personas, entre las que se encontraba Tejado, fueron detenidas en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una organización dedicada a robar casas con violencia e intimidación en la comarca de Aljarafe, en Sevilla. Tejado, tras pasar a disposición judical, fue enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza. «He sido testigo con pesar de cómo se han difundido falsedades sobre mi persona, así como declaraciones que atentan contra mi intimidad y reputación, vulnerando mi derecho al honor. Ruego el máximo respeto y compresión tanto para mí como para mi familia», fueron sus primeras palabras desde el calabozo.

El hermano y la madre de Antonio Tejado a su llegada a prisión / Gtres

El de hoy, sea como fuere, ha sido el primer vis a vis de Antonio con su familia, y si bien, por el momento, no han trascendido demasiados detalles acerca de cómo se ha desarrollado el encuentro -ninguno de los tres miembros antes citado ha respondido a las preguntas emitidas por la prensa congregada en el acceso al lugar-; sí lo ha hecho un ítem que el ex concursante de GH DÚO habría hecho con sus propias manos para entregar a sus allegados. Se trata de una caja clásica de la empresa de Bollería Martínez decorada con purpurina y con el escudo del Sevilla Fútbol Club, equipo del que Tejado es aficionado.

Este detalle coincide con las acciones que el propio Tejado estaría aprovechando para realizar mientras se encuentra en prisión y que el periodista Kike Calleja desveló en el programa Fiesta de Telecinco, el pasado fin de semana. «Ha empezado un curso de marquetería, retomado las oposiciones de guardia forestal, ha pedido ayuda al cura para ir a misa y le han regalado un rosario para hacer sus oraciones. Llama dos veces al día a su madre, ha perdido peso y está muy triste», expresó el que fuera reportero de Sálvame.

El hermano y la madre de Antonio Tejado a su salida de prisión / Gtres

Al tiempo que su familia ha visitado a Antonio Tejado en la cárcel, el programa Así es la vida ha tenido acceso al testimonio de dos reclusos que habrían convivido con el sobrino de María del Monte en el lugar. Le definen como un hombre extrovertido y al que le gusta relacionarse con la gente. Sin embargo, según sus relatos Antonio Tejado no tendría intención de trabajar en la cárcel. Habitualmente, es digno de mención aquí, a los presos se les da la opción de realizar determinadas labores por las que cobran un sueldo, son dados de alta en la seguridad social y suman puntos de cara a permisos y otros beneficios penitenciarios. «Si estás trabajando es porque estás haciendo algo para salir de la cárcel. Siempre va a estar mejor visto ¿No?», explican.

Los mismos, asimismo, han contado que Tejado se encuentra en un módulo en el que no hay presos conflictivos pero sí multitud de normas. «No puedes estar en cuclillas en el patio, no puedes apoyar la pierna, no se puede hablar en el comedor…Aquello para mí, por lo menos, es un campamento», aseguran.