María del Monte reaparece tras el ingreso de prisión de su sobrino: «Lo que nos ha pasado es muy fuerte»

Están siendo días duros para María del Monte. La artista conocía, el pasado fin de semana, que su sobrino, Antonio Tejado, estaba acusado de estar presuntamente involucrado en la banda criminal autora del hurto de su casa de Sevilla. Nada más salir a la luz la noticia, la artista se mostró cauta ante las cámaras y reincidió en la importancia de confiar en la presunción de inocencia. Sin embargo, la cantante ha reaparecido este martes completamente en shock tras conocerse la situación a disposición judicial en la que se encuentra el andaluz, decretado a ingresar en prisión provisional sin fianza.

María del Monte comenzaba a decir que no es una situación fácil pero que no podía decir mucho al respecto. En cuanto a si se siente más tranquila sabiendo que los culpables del robo de su casa están entre rejas, la cantante tan solo puede asegurar que necesita un tiempo de asimilación para todo esto: «Lo que nos ha pasado ha sido algo muy fuerte seríamos inhumanos si nos reponemos automáticamente. Hacemos esfuerzos para enfrentarnos a nuestra vida cotidiana», comentaba visiblemente afectada.

María del Monte e Inmaculada Casal en Sevilla/ Gtres

«A la pregunta de cómo estoy nadie tiene que preguntármelo porque todo el mundo con ponerse en mi lugar lo puede intuir», decía. «Yo sólo puedo confiar en la justicia. Tener la tranquilidad de que vivo en un país con garantía y hasta que un juez no se pronuncie, debo seguir confiando en la presunción de inocencia, no porque lo diga yo, si no porque lo dicen las leyes de mi país, a las que me acojo», manifestaba.

Por otro lado, María del Monte ha hecho referencia a la trayectoria artística que mantienen tanto su mujer como ella, algo por lo que se ven obligadas a «seguir hacia delante». Aprovechando su intervención, ha querido agradecer la labor de la Guardia Civil en el caso. Cuando es preguntada por su sobrino, la intérprete se ha limitado a repetir que se ciñe a las leyes españolas y que ella no es quien para hacer ningún tipo de juicio. Para concluir, la sevillana ha reiterado que «sospechar es injusto» y que ella es fiel creyente de la justicia.

Maria del Monte y Antonio Tejado durante el velatorio de Jose Luis Martin Berrocal en Sevilla/ Gtres

Así han sido las primeras horas de Tejado en prisión

Al mismo tiempo que María del Monte ha reaparecido en medio del vendaval mediático, el programa Espejo Público ha sacado a la luz cómo ha vivido Antonio Tejado sus primeras horas en prisión. El ex concursante de Gran Hermano ha tenido una primera entrevista con un médico que le ha evaluado y, posteriormente, un psicólogo le ha explicado cómo va a ser su rutina en prisión.

Por su adicción a ciertas sustancias, según han informado desde el espacio televisivo, Antonio contará con un compañero en la habitación que se le asigne. Por otro lado, han destacado que este primer examen psicológico determinará el modulo en el que finalmente se instalará.