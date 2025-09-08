El regalo anticipado que ha recibido Victoria Federica antes de su 25 cumpleaños

Victoria Federica ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono español y recientemente ha conseguido que su nombre suene con fuerza en la industria digital. Dentro de dos días cumplirá 25 años y ya ha recibido el primer regalo: Forbes, una de las cabeceras más influyentes del país, se ha fijado en ella y la ha nominado en los premios que organiza cada año para reconocer la labor de los creadores de contenido. Como todo el mundo sabe, la hija de la infanta Elena abrió su cuenta de Instagram en octubre de 2021 y desde entonces no ha dejado de crecer. Actualmente acumula casi 400.000 seguidores y su presencia se cotiza a la alta, pero ¿cómo ha conseguido llegar tan lejos?

Victoria Federica, Vic, como la llaman sus amigos, apostó por Soy Olivia Media Group, una agencia de representación que ha trabajado con rostros tan emblemáticos como María Pombo. La sobrina del Rey Felipe se incorporó a este equipo en 2022 y después la empresa publicó sus objetivos, asegurando que iba a intentar alcanzar una facturación de 16.5 millones de euros. Lo cierto es que los responsables de este proyecto se adentraron en el negocio de los influencers en 2015 y cuentan con grandes éxitos a sus espaldas que han despertado el interés de Amelia Bono, Nerea Landa o Diego Doal, entre otros.

¿Cuánto dinero gana Victoria Federica?

Victoria Federica y Froilán. (Foto: Gtres)

En un primer momento se dijo que la infanta Elena no estaba de acuerdo, pero el tiempo ha demostrado que el trabajo de Victoria Federica no ha generado ningún problema en su familia. Cuenta con el respaldo de su entorno, de hecho, su trayectoria está marcada por la discreción, a pesar de que ha conseguido que su nombre suene con fuerza en los mejores medios. Evita las polémicas, no suele hablar de la Casa Real y sus palabras siempre son de respeto y admiración hacia el Rey, la Reina y sus dos hijas.

Una periodista experta en Zarzuela estudió la trayectoria de Victoria Federica, habló con diversas fuentes y llegó a una conclusión: la influencer estaría ganando entre 30.000 y 40.000 euros cada mes. Dentro de este sueldo se incluiría las colaboraciones que ha realizado con El Desafío, un concurso que le permitió mostrar su faceta más desconocida. La joven puso encima de la mesa un perfil muy distinto a la idea que ciertas personas tiene de ella y su iniciativa fue todo un éxito, tanto es así que próximamente le dará una entrevista a Joaquín Sánchez en Emparejados.

Un regalo envenenado

Victoria Federica con su grupo de amigos. (Foto: Instagram)

Victoria Federica celebró su puesta de largo en una fiesta a la que acudieron 300 invitados, entre los que se encontraban algunos miembros de su familia, como la Reina Sofía o Juan Urdangarin, hijo de la infanta Cristina. El evento tuvo lugar en la casa-palacio El Chaparral, situada en la madrileña finca La Escorzonera (Majadahonda) y, como no podía ser de otra forma, la influencer recibió muchos regalos, aunque hubo uno que le llamó especialmente la atención: un cerdo vietnamita.

Vic posó con su mascota muy orgullosa e incluso envolvió al animal en una bandera de España, demostrando así que le iba a dar todos los cuidados del mundo. El problema es que un real decreto aprobado por el Gobierno catalogó a este cerdo como especie exótica y la modelo tuvo que despedirse de él porque «queda prohibida con carácter general la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos». Es decir, fue un regalo envenenado que nadie se esperaba que iba a tener un final tan radical. Esperemos que su nominación a los Forbes tenga otro recorrido.