Victoria Federica, nominada a un Premio Forbes en la categoría de Mejores Creadores de Contenido

Ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono español pero, al mismo tiempo, ha conseguido consolidarse como una de las influencers más conocidas y seguidas de nuestro país. Hablamos de Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y la sobrina del Rey Felipe VI que ha elegido dirigir su vida profesional a un ámbito muy poco común entre los que pertenecen a linajes de casas reales. Su contenido es seguido por casi 400.000 seguidores en Instagram y expertos en el ámbito han decidido que debe ser uno de las nominadas a los Premios Forbes 2025, en la categoría de Mejores Creadores de Contenido.

Junto a la conocida como Vic en el universo 2.0., se encuentran en la lista de nominados otros conocidos influencers como Violeta Mangriñán, Ibai Llanos, Marta y María Pombo, Plex, Xuso Jones, Laura Escanes, Maria Rivers, Rocío Osorno, Verdeliss, Diego Nister o Jessica Goicochea, entre otros muchos. Tal y como se puede leer en la página oficial de Forbes, todos los seleccionados han sido considerados como «actores estratégicos dentro del ecosistema comercial internacional que son decisivos en la construcción de marcas, en la generación de confianza con las audiencias y en el modo en que los consumidores descubren productos y servicios». Sin duda, una valoración que aumentará aún más la proyección pública de todos ellos, incluida la de la propia Victoria Federica.

Desde que decidió dar sus primeros pasos como influencer, han sido pocos los photocalls que se le han resistido a la prima de la princesa Leonor, donde ha hecho gala de su gusto por la moda y elegancia, acaparando en la mayoría de las ocasiones, las miradas del resto de asistentes. Y es que cabe recordar que la joven se ha criado viendo como su padre siempre ha estado ligado al mundo de la moda. Jaime de Marichalar es consejero de firmas de prestigio, al mismo tiempo que se ha consolidado como un rostro habitual en las reuniones y eventos de la industria textil. Una situación privilegiada que, en cierta parte, muchos consideran que ha ayudado a la incursión de su hija, Victoria Federica, quien nunca ha ocultado que su padre ha sido una gran influencia en muchos aspectos de su vida.

Ahora, con su nominación a los Premios Forbes 2025, es muy probable que Victoria Federica haga crecer su trayectoria como influncer y todavía aumente más (si es que se puede) su participación en distintos eventos de moda.

La novedad de los Premios Forbes 2025

Los premios Forbes 2025 han traído una importante novedad destacada: el People’s Choice Award, un galardón especial que reconocerá al creador más votado por el público, tal y como se explica en la página web. Las votaciones ya están abiertas y todo el que quiera podrá elegir a su favorito hasta el próximo 3 de septiembre. Finalmente, el ganador se anunciará durante la gala que se llevará a cabo en unas semanas en la Embajada de Italia en Madrid. ¿Será Victoria Federica la elegida por el público?