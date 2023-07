Que Kiko Matamoros (66) es un gran aliado de la medicina estética y de todo aquello que tenga que ver con un estilo de vida saludable, no es ningún secreto. Así, no es extrañar que antes de poner rumbo a Miami para embarcarse en la nueva aventura que la Fábrica de la Tele, en colaboración con Netflix, ha preparado para dar continuidad a Sálvame -junto a varios de sus ex compañeros del programa, Belén Esteban, Chelo García Cortés, María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Terelu Campos y Víctor Sandoval-; el ex representante de famosos haya pasado por ‘chapa y pintura’.

Tal y como mostró Marta López Álamo (26) hace escasos días en su perfil en Instagram, donde reúne a más de trescientos mil seguidores, Kiko Matamoros se ha sometido, recientemente, a un novedoso y lujoso tratamiento estético: la sueroterapia intravenosa, una práctica que en España ya han probado personalidades como Isabel Preysler, Diego Simeone o Amaia Salamanca, y que consiste, en palabras de profesionales, «en la aplicación de diferentes sueros específicos adaptados a las necesidades de cada persona, como hidratación, vitaminas y otras sustancias esenciales con el objetivo de mejorar su salud y aspecto físico».

Kiko Matamoros en Madrid / Gtres