La recomendación de Juan Carlos I a la infanta Cristina sobre su divorcio que no está dispuesta a seguir

El pasado fin de semana, Juan Carlos I regresó a España para disfrutar de uno de sus hobbies: las regatas de Sanxenxo, su destino predilecto cuando visita el país que le vio reinar. Con motivo de la celebración del Desafío Barceló (el último de la Copa de España en la categoría de 6 metros), el padre del actual Monarca ha decidido dejar, por unos días, su vida asentada en Abu Dabi para disfrutar de uno de los deportes a los que más fiel se ha mostrado a lo largo de su vida. Aunque durante su visita tan solo trascendió su reencuentro con su hija, la infanta Elena, lo cierto es que existen ciertas informaciones que señalan que su estancia también habría estado marcada por una conversación telefónica que mantuvo con la infanta Cristina.

Juan Carlos I en Sanxenxo/ Gtres

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin llevan meses involucrados en el proceso de divorcio que pondrá fin a su matrimonio pero, a día de hoy, aún sigue vigente la ausencia de la firma que terminará, de una vez por todas, con su historia sentimental. Es por ello por lo que su padre, Juan Carlos I, ha decidido trasladarle un contundente consejo a su hija mediana. Según ha confirmado el entorno de la familia a un conocido medio, don Juan Carlos habría presionado a Cristina para que firme los papeles de divorcio y ceda, si así hiciera falta, a las peticiones económica que solicita el ex duque de Palma.

Así lo asegura El confidencial digital, que añade que la respuesta de la infanta Cristina ante esta solicitud de su padre habría sido una clara e inquebrentable negativa, ya que no estaría dispuesta a «conceder a Urdangarin todo lo que quiera. Y menos con sus hijos de por medio». De acuerdo con lo filtrado por estas mismas fuentes al medio citado, las conversaciones que habrían mantenido hasta ahora Iñaki y Cristina han estado marcadas por tensas negociaciones que, a día de hoy, no han llegado a ningún puerto.

La conversación que alaba la información de Paloma García-Pelayo

Esta conversación sale a la luz tan solo dos meses después de que Paloma García-Pelayo informara en el programa Y ahora Sonsoles de que la infanta Cristina no habría firmado el divorcio por una cuestión emocional. Según las palabras de la periodista, la ex pareja ya habría llegado a un acuerdo económico pero la hermana del Rey Felipe VI no habría podido dar un paso al frente por motivos personales. Una cuestión que explicaría el por qué la infanta Cristina sigue resistiéndose a quitarse el anillo de boda.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina/ Gtres

¿Reencuentro de don Juan Carlos y Iñaki Urdangarin en Vitoria?

Después de disfrutar de uno de sus deportes favoritos, Juan Carlos I puso rumbo a Vitoria y aunque se desconocen los motivos que le llevaron a viajar hasta la capital de la comunidad autónoma del País Vasco, Vozpópuli ha confirmado que la razón principal englobaba un reencuentro con Iñaki Urdangarin con el objetivo de negociar el divorcio de su hija.