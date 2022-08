Rebeca vuelve a abrir la caja de los truenos sobre Jesús Hermida

Rebeca Pous ha vuelto a Madrid después de disfrutar de unos días de vacaciones. La cantante no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la agencia Gtres y se ha pronunciado sobre sus próximos proyectos, así como su situación personal. Tranquila y muy sonriente, la artista ha asegurado que se encuentra en una etapa muy bonita y feliz.

Rebeca se ha pronunciado sobre la reciente polémica sobre Leticia Sabater: “No sé nada de ella. No se ha puesto en contacto conmigo. Creo que quería entrar en directo en el programa, pero pedía una barbaridad por entrar en directo por teléfono, con lo cual el programa le negó la historia. No sé si querrá hablar mediante dinero. Si le pagan hablará y si no le pagan, no hablará”, ha dicho muy tajante.

La artista está molesta con la actitud de Leticia Sabater: “No voy a sus conciertos. A veces comparto cartel con ella, y lo que hace son sus temas. Comparto cartel cuando son temas muy concretos …tres o cuatro temas suyos. Cuando actúa ella sola haciendo temas de los demás pues ahí ya no lo sé. Lo que sé es que lo ha llevado haciendo todo el verano y me parece muy mal”, ha asegurado. Rebeca ha querido matizar que no está molesta con el hecho de que la gente cante sus temas: “Al contrario. Con la voz de cada uno la gente puede versionar los temas que quiera. Yo mismo hago versiones de temas muy chulas y lo grabo y me lo pago y lo canto en directo. Lo que no me gusta es que utilicen mi voz porque, aparte, es un delito”, ha sentenciado.

La cantante mantiene que por ahora no la ha llamado nadie que se haya visto en una situación similar: “Creo que lo hace con la gente que tiene confianza, la gente que tenemos buen rollo. No somos amigas, pero somos compañeras, que nos hemos llevado hasta ahora muy bien. Lo hace con gente que sabe que lo vamos a dejar pasar. Con gente que no tiene esa confianza creo que no lo haría”, ha dicho.

Sobre su vida personal, Rebeca ha reconocido que tiene el corazón contento y ocupado: “Es un chico más joven que yo, pero bueno, lo cuido y le quiero mucho. Llevamos casi un año. En mi vida me han querido mucho y he querido mucho. Y también he sufrido mucho, pero no me puedo quejar”, ha comentado.

La cantante también ha hablado sobre su madre y el tema de su paternidad: “Eso se lo tienes que preguntar a ella. Ella ha sido una gran artista, y se ha codeado con muchísima gente en la vida. Tuvo una relación con Jesús Hermida, que ella es la única que puede decir lo que pasó, porque yo no había nacido. He hablado con ella, pero son cosas privadas. Ella está bien, mayor y con sus cosas, pero está bien”, ha asegurado.