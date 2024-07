La reacción de Luis Alfonso de Borbón tras ser acusado de impago

El nombre de Luis Alfonso de Borbón se encuentra en la primera plana mediática. ¿El motivo? Ha salido a la luz que el propietario del local de su tienda, situada en la calle Princesa número 10 de Madrid, ha denunciado que lleva sin recibir el dinero del alquiler desde el pasado mes de abril.

«Luis Alfonso y su socio no me pagan a pesar de que el duque de Anjou me dio su palabra de que lo harían cuando se produjeron los primeros impagos», ha dado a conocer.



Luis Alfonso de Borbón. (Foto: A F)

Una delicada situación que ha desembocado en que el dueño del local qu tiene como nombre Drone Aerospace, del que Tito García Moreno es administrador único, haya presentado una demanda con la que reclama más de 30.000 euros. «El señor García Montero me presentó siempre a Luis Alfonso como su socio y, de hecho, en una videollamada Luis Alfonso de Borbón estaba con él y habló en plural: ‘tranquilo, le vamos a pagar’ me dijo», ha indicado Tito en declaraciones a El Mundo. La citada conversación no ha sido la única que ha tenido el propietario. Según su versión, en los últimos tiempos ha tenido que ponerse en contacto con García Moreno por los «problemas» para cobrar el alquiler.

La reacción de Luis Alfonso de Borbón

Por su parte, Luis Alfonso de Borbón ha reaccionado a lo sucedido.. «Quiero manifestar, en primer lugar, que ni la sociedad Drone Aeroespace, ni su administrador, ni yo mismo, hemos recibido ninguna comunicación del Juzgado sobre esa pretendida demanda de desahucio por falta de pago de las rentas, de la que nos hemos enterado por la prensa, lo que, sin duda, constituye una grave irregularidad, promovida por el propietario del local.

El impago de las últimas rentas se ha debido a que, con ocasión de haber solicitado la licencia de actividad, hemos recibido una visita de inspección del Ayuntamiento y un requerimiento que pone de manifiesto graves irregularidades urbanísticas en el local y la necesidad de hacer obras para adecuarlo a la legalidad, cuyo coste es elevadísimo, y afectan a la planta primera, que no podremos usar para actividad comercial, así como a la fachada, que exigen retranquear y reponer con los materiales antiguos, pues afecta a Patrimonio», ha indicado el propio Luis Alfonso a los periodistas que se interesan en la noticia.

Luis Alfonso de Borbón en su tienda en Madrid . (Foto: AF)

«Tales irregularidades eran conocidas por el propietario del local, lógicamente, y, por supuesto, no quiere hacerse cargo de las mismas, y no nos informó de ellas a la hora de arrendar el local, lo que constituye un acto de mala fe contractual», añade. «Por ello, la sociedad Drone Aeroespace va a iniciar acciones judiciales contra el propietario del local para exigir la resolución del contrato de arrendamiento y la indemnización de daños y perjuicios, que es muy superior a las rentas impagadas, así como el lucro cesante por el perjuicio que la conducta del propietario nos ha ocasionado.

Y esta discusión entre particulares la vamos a someter a la decisión de los Tribunales, que es donde hay que residenciar tales conflictos», sentencia.

Esta situación ha salido a la luz unas semanas después de que este digital visitara la tienda en cuestión. «Hay un poco de todo. Es como un chino, pero fino», explicó, sonriente en la puerta del negocio. También indicó a LOOK que este reto profesional lo abordó con la mayor de las ilusiones. Sobre cómo surgió la idea explicó lo siguiente. «La vida nos va llevando, surgen las oportunidades y, ¿por qué no emprender a los 50? La clave del éxito son las licencias que tenemos y la ubicación y además que vendemos un producto licenciado, nada de imitación», nos reveló.