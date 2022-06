La sorprendente reacción de la ex de Rufián a la boda del político con Marta Pagola

El fin de semana de San Juan ha estado repleto de eventos. Han sido muchas las parejas que han querido darse el “sí, quiero” durante los días más largos del año, como es el caso de Gabriel Rufián. Y es que, después de haber cumplido varios años de relación con Marta Pagola, el político de Esquerra Republicana ha optado por poner el broche de oro a su romance con una boda por todo lo alto.

Fue durante el pasado sábado, 25 de junio, cuando la responsable de comunicación del PNV y su ahora marido fueron protagonistas de una ceremonia que no dejó a nadie indiferente. Como no podía ser de otra manera, el enlace contó con la presencia de grandes rostros conocidos del mundo político, entre los que estaban Oriol Junqueras y Joan Tardá. Por otro lado, también ha podido saberse que el gran día tuvo lugar nada más y nada menos que en el restaurante Usategieta de Irún, uno de los más conocidos del municipio guipuzcoano que Rufián frecuenta con frecuencia desde que comenzó su noviazgo con su actual esposa.

Hace ya 4 años desde que Gabriel y Marta se conocieron en el Congreso de los Diputados. Probablemente, ninguno de los dos llegó a imaginar por aquel entonces que su lugar de trabajo se convertiría en el escenario que vería florecer un amor que parece ir viento en popa. De hecho, fue en verano de 2019 cuando empezaron a crecer los rumores sobre la posible existencia de un romance entre ambos, tan solo unas semanas después de que el catalán se divorciara de Mireia Varela, su primera esposa y madre de su hijo Biel. No obstante, la pareja ha intentado mantener su relación en la más absoluta intimidad, protegiendo así su vida personal y sin dar detalle alguno sobre su privacidad, llegando incluso a optar por no posar juntos de manera pública.

La reacción de la ex

Era de esperar que no tardarían en llegar las reacciones en torno a esta boda. Aunque de manera indirecta, Mireia ha sido una de las primeras en hacer uso de sus redes sociales para compartir una serie de stories que han hecho saltar las alarmas de sus miles de seguidores. Y es que, la filóloga aprovechaba su presencia en Instagram para publicar dos vídeos de un concierto de Karol G en el que la cantante habla sobre la infidelidad a golpe de canción: “Mi novio me engañó (…) Lo mandé en un barco y ahora estoy free (…) Recuerda que no te dejan por algo mejor, y ni siquiera, por algo más rico”. Unas palabras con las que Varela deja entrever que está reuniendo toda la fuerza posible para afrontar, con la mejor de las sonrisas, el varapalo que le ha supuesto el matrimonio de su exmarido con Marta Pagola.

Aunque ella no ha querido confirmar ni desmentir nada, cuando sonó con fuerza su separación, muchas fueron las personas que apuntaron a que no había sido un hecho esperado para la ahora ex de Rufián, razón por la que podría seguir curándose las heridas de esta drástica ruptura.