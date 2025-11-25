Belén Esteban no ha tardado en reaccionar, tras años enfrentados judicialmente, a la sentencia de la Audiencia de Madrid -donde tuvo lugar el juicio oral- a su ex representante, Toño Sanchís. La colaboradora televisiva, que es todo un libro abierto, ha aparecido en sus redes sociales tras conocer la pena a la que se enfrenta el que un día fue su mano derecha.

«Hoy es un día muy feliz para mí y para mi familia», ha comenzado diciendo en su comunicado. La ex tertuliana de Sálvame ha dicho que una vez más, «quisieron pisotear su dignidad», pero que la justicia le ha dado «la razón otra vez»: «Muchas gracias a mi familia y a todas esas personas que me han apoyado dándome fuerza y cariño».

El comunicado de Belén Esteban tras conocer la sentencia de la Audiencia de Madrid. (Foto: Redes Sociales)

La condena de Toño Sanchís

Diez años ha durado el litigio entre Belén Esteban y Toño Sanchís. Se trata de un caso cuanto menos mediático y que desde entonces no ha dejado de copar titulares. Si hace unas semanas la Fiscalía de Madrid solicitaba tres años y medio de cárcel para el ex mánager de famosos, ahora la Audiencia ha dictaminado que el empresario pase dos años en prisión por un delito continuado de apropiación ilícita.

La justicia considera probado la «confianza plena» que La princesa del pueblo depositó en él para cobrarse comisiones superiores a las pactadas en su contrato durante varios años. Según la sentencia, Sanchís se apropió indebidamente de 475.571 euros entre 2009 y 2015. Asimismo, ha sido condenado a pagar una multa de 2.100 euros y a indemnizar a Esteban con una cantidad que se determinará en la fase de ejecución de la sentencia.

Belén Esteban y Toño Sanchís en Madrid. (Foto: Gtres)

Antes de la sentencia penal, la justicia ya había dado la razón a Esteban en un proceso civil en el que la Agencia de Servicios Lorant S.L., de Sanchís, fue condenada a pagar 388.868 euros, parte de los cuales se cubrieron mediante la adjudicación de una vivienda en Villanueva del Pardillo. Esta propiedad, gravada con una hipoteca de más de 200.000 euros, fue adquirida por Esteban en 2018, reformada y finalmente vendida en 2020.

El origen del conflicto

En 2009, cuando su carrera en televisión comenzaba a despegar, la de Paracuellos firmó un contrato con la Agencia de Servicios Lorant S.L, cuya propietaria era Carmen Romero Rubio al 50%.

Hasta el 2015, la relación entre Belén y Toño -quien asumió la representación de la tertuliana- era mucho más que profesional. La ex de Jesulín consideraba a Sanchís parte de su familia. De hecho, el empresario figuraba en el testamento de la tertuliana televisiva. Sin embargo, en el año citado, Hacienda le reclamó a Esteban una multa de 600.000 euros por diversas irregularidades. Una noticia que sorprendió a Belén que desconocía parte de sus finanzas, que estaban bajo el control de su mánager.

Toño Sanchís y Belén Esteban en un firma de libros. (Foto: Gtres)

Asimismo, tampoco había percibido dinero por las 60.000 unidades que había vendido de Ambiciones y reflexiones, su biografía -ya que, sin darse cuenta presuntamente, había firmado que los derechos de autor fueran para Sanchís-.

Fiel a su estilo, Esteban ha cargado en numerosas ocasiones contra su ex representante, del que ha dicho que es «un sinvergüenza» y al que ha advertido su condena: «Mira, Toño, deja ya de dar pena. Yo no te quería quitar la casa, yo quería cobrar lo que es mío. Vete preparando lo de lo penal porque o penal va para adelante. No lo he podido presentar antes porque me paraban el juicio civil. Vale ya de contar mentiras. Déjame y págame».