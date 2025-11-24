Dos años de cárcel para Toño Sanchís por quedarse con casi medio millón perteneciente a Belén Esteban

Tras años de enfrentamientos judiciales y mediáticos, la larga batalla entre Belén Esteban y su antiguo representante, Toño Sanchís, ha llegado a un punto decisivo. La Audiencia de Madrid ha condenado a Sanchís, excomponente del grupo musical Los Inhumanos, a dos años de prisión por un delito continuado de apropiación ilícita, tras considerarse probado que se valió de la «confianza plena» que la colaboradora había depositado en él para cobrarse comisiones superiores a las pactadas en su contrato durante varios años. Según la sentencia, Sanchís se apropió indebidamente de 475.571 euros entre 2009 y 2015, aplicando porcentajes del 30%, 40% e incluso 85% en contratos que originalmente contemplaban un 20%. Además, ha sido condenado a pagar una multa de 2.100 euros y a indemnizar a Esteban con una cantidad que se determinará en la fase de ejecución de la sentencia.

La relación profesional y personal entre Esteban y Sanchís, que se rompió el 1 de diciembre de 2015, había sido de extrema confianza. Belén lo consideraba no solo su representante y amigo, sino también parte de su familia, al punto de incluirle como tutor legal de su hija Andrea Janeiro en su testamento. La sentencia destaca que esta estrecha amistad permitió a Sanchís gestionar los ingresos y contratos de Esteban sin supervisión directa, creando un sistema de comisiones infladas que derivó en un enriquecimiento ilícito.

Toño Sanchís en un juicio en Madrid. (Foto: Gtres)

Antes de la sentencia penal, la justicia ya había dado la razón a Esteban en un proceso civil en el que la Agencia de Servicios Lorant S.L., de Sanchís, fue condenada a pagar 388.868 euros, parte de los cuales se cubrieron mediante la adjudicación de una vivienda en Villanueva del Pardillo. Esta propiedad, gravada con una hipoteca de más de 200.000 euros, fue adquirida por Esteban en 2018, reformada y finalmente vendida en 2020. La sentencia penal ahora ajustará la cantidad final a abonar, descontando lo ya percibido en el proceso civil y la venta del inmueble.

Durante el juicio celebrado el pasado mes de octubre, la Fiscalía solicitó tres años y medio de prisión y una indemnización de 339.549 euros, mientras que la acusación particular pidió cuatro años y medio de cárcel y 475.571 euros. La defensa, en cambio, reclamó la libre absolución, argumentando que Sanchís no cometió delito y que Esteban estaba al tanto de las comisiones. Sin embargo, los magistrados concluyeron que el acusado abusó de la confianza depositada en él y gestionó los contratos de manera irregular durante años.

Toño Sanchís y Belén Esteban en un firma de libros. (Foto: Gtres)

Este fallo marca un antes y un después en uno de los casos más mediáticos de la crónica social española, que durante años acaparó la atención de los medios de comunicación y de la audiencia. Para Belén Esteban, supone la ratificación judicial de las irregularidades que había denunciado públicamente desde 2015, cuando la ruptura con su representante y amigo generó un profundo impacto personal y profesional. En aquel momento, la colaboradora confesó sentirse traicionada y dolida: «No me han partido el cuerpo, me han partido el corazón», declaró en televisión, dejando entrever que la decepción iba mucho más allá del ámbito económico. La sentencia, además de reconocer la apropiación indebida de fondos, evidencia cómo la estrecha relación de confianza entre ambos fue utilizada por Sanchís en su beneficio, lo que refuerza la gravedad de los hechos. Aunque la resolución es firme a nivel de audiencia provincial, Sanchís todavía tiene la posibilidad de presentar recursos adicionales, lo que mantiene abierta la vía judicial.