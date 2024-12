La razón por la que María Zurita se enfrenta a unas duras Navidades

El año 2024 ha sido especialmente difícil para la familia del Rey Felipe VI. En marzo, Fernando Gómez-Acebo, primo del monarca e hijo de la infanta María Pilar de Borbón, falleció a los 49 años debido a complicaciones derivadas de una insuficiencia respiratoria que se agravó en las últimas semanas de su vida. Su muerte, repentina y dolorosa, impactó profundamente a sus seres queridos.Tan solo cinco meses después, en agosto, la familia enfrentó otra devastadora pérdida: la de Juan Gómez-Acebo, el hermano mayor de Fernando que murió a los 54 años por un cáncer.

Sin duda, han sido dos tragedias que no solo han dejado un vacío irreparable en la familia Gómez-Acebo, sino que también han supuesto un duro golpe emocional. Es por ello que la tristeza ha marcado de manera inevitable la preparación de las fiestas navideñas, un tiempo que suele estar cargado de unión y recuerdos. Pero este año, sin embargo, estará teñido de melancolía y ausencia y María Zurita, prima de ambos fallecidos, ha sido la encargada de compartir cómo afrontarán estas fechas tan significativas.

María Zurita en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo soy muy navideña. Yo, gracias a Dios, tengo todavía a mis padres conmigo. Pero este año va a ser muy triste porque nos van a faltar dos miembros muy importantes. Ha sido muy duro. Pero bueno, estaremos con mis primos, en familia y tranquilos», comenzaba a decir Zurita en su última aparición pública.

Sobre los planes que tiene en mente, ha revelado que acudirá a casa de su prima Simoneta a pasar la Nochebuena, donde se reunirá con todos sus primos, como ya es tradición. No obstante, también ha contado que desde hace años ya no juegan al amigo invisible y que cada uno lo hace por separado. En cuanto a los regalos que recibe su hijo por Navidad, Zurita ha sido clara: «Dejamos tres por Navidad y tres por Reyes. No nos pasamos porque tiene que ser consciente de que no se puede abusar de este tipo de cosas. Y hacemos una limpieza previa que damos a fundaciones de todo lo que ya este año no ha usado o que se le ha quedado pequeño. Pero si no hay esa limpia, no hay nuevos. Hay que concienciar a los niños. Hay que empezar desde pequeñitos», sentenciaba.

En su caso, destacaba que no necesitaba ningún regalo en estas fechas porque con la presencia de su familia se quedaba más que satisfecha. «Si me regalas un boli o un pin, soy feliz. No soy de caprichos», decía. Por otro lado, al ser preguntada por si su tío, Juan Carlos I, regresará a España para Navidad, Zurita ha preferido no pronunciarse: «No tengo ni idea. Muchas gracias», concluía.