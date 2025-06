Raquel Perera reaparece en plena tormenta y lanza un mensaje de calma sobre Alejandro Sanz

Alejandro Sanz atraviesa uno de los momentos más mediáticos de los últimos tiempos. La entrevista que Ivet Playà, gimnasta y ex seguidora cercana al artista, concedió al programa ¡De Viernes! ha desatado una tormenta de titulares. En ella, la joven relató detalles personales y profesionales de su relación con el cantante, incluyendo un supuesto ofrecimiento por parte del equipo legal de Sanz que habría implicado un millón de euros y dos propiedades. Playà aseguró que no se trató de un chantaje, sino de una propuesta del entorno del artista para ayudarla con su familia y sus negocios.

En medio de esta controversia, y sin que Alejandro haya hecho declaraciones públicas al respecto -sí en redes-, todas las miradas se han dirigido a su entorno más cercano. En concreto, a Raquel Perera, ex mujer del cantante y madre de dos de sus hijos, Dylan y Alma. La empresaria ha reaparecido después de que este fin de semana ambos coincidieran con motivo de la comunión de los pequeños, celebrada en una finca de Cáceres con especial valor sentimental: la misma en la que ella y Alejandro contrajeron matrimonio en 2012. Rodeados de sus hijos y familia, tanto Raquel como Alejandro mostraron una imagen de cordialidad y unión. También asistieron los hijos mayores del cantante, Manuela y Alexander, reforzando la idea de un entorno familiar sólido pese al ruido mediático exterior.

Raquel Perera en Madrid. (Foto: Gtres)

Ante las preguntas de las cámaras de Gtres, Raquel se ha mostrado serena, aunque cauta con sus declaraciones. Preguntada por cómo se encuentra Alejandro Sanz ante la polémica, Perera ha sido clara: «Está bien, concentrado en sus cosas». La psicóloga ha evitado profundizar, dejando claro que prefiere mantenerse al margen. Sin embargo, ha reconocido que no vio la entrevista de Ivet en televisión, ni tampoco está al corriente de sus declaraciones. «La verdad es que no he visto nada, no tengo ni idea de lo que va a hacer. Alejandro y yo sí, nos llevamos bien, pero hay cosas que son muy privadas (…) No tengo ni idea, de verdad (…) tampoco he preguntado. No vi la entrevista», ha comentado, zanjando así cualquier posibilidad de alimentar el debate mediático.