Raquel Mosquera, ingresada de urgencia por un brote psicótico tras su rifirrafe con Rocío Carrasco

Cuando apenas faltaban unos minutos para la emisión de un nuevo capítulo del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, se ha conocido que una de las protagonistas de la pasada semana, Raquel Mosquera, ha sido ingresada de urgencia. Según adelanta el diario ‘La Razón’, la viuda de Pedro Carrasco tuvo que ser ingresada pasados diez minutos de lala medianoche del pasado 13 de abril tras haber sufrido un supuesto brote psicótico. Habría sido su pareja y padre de su hijo menor, Isi, quien la acompañaría al hospital Puerta del Hierro de Madrid.

En declaraciones al citado medio, el marido de Mosquera ha explicado que Raquel estaba fuera de sí y que le costó convencerla de acudir al centro médico para recibir ayuda profesional. Antes de lograrlo, «tuvieron que aguantar unos eternos minutos hasta que llegase un familiar de Raquel para que se quedase al cuidado» de los dos hijos de Raquel. A su llegada a urgencias, Isi también tuvo que ser atendido por los sanitarios de Puerta del Hierro y es que ‘La Razón’ explica que habría sufrido una crisis de ansiedad tras dejar a su mujer ingresada.

Look se ha puesto en contacto con su representante, quien ha confirmado este medio el ingreso de Raquel Mosquera, desvelando que «se encuentra bien».

Los últimos días no han sido nada fáciles para Raquel Mosquera, que el pasado miércoles se convertía en una de las protagonistas de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ después de que la hija de su difunto marido desvelara, entre otras cosas, que no había vuelto a hablar con ella y que se había quedado con un reloj de oro de la marca Rolex con un gran valor sentimental para ella porque Pedro Carrasco lo llevaba «siempre» y porque tiene grabada la fecha en la que se casaron sus padres.

Al día siguiente, antes de llevar a su hijo al colegio, Mosquera reiteraba que ella nunca miente, que no tiene miedo a nada y que «la verdad solo tiene un camino». «Tengo la conciencia muy tranquila, cuando una persona ama de corazón eso salta a la vista».

A las horas, escribía un extenso post en su cuenta de Instagram en el que defendía su verdad. «Ya que él no se puede defender. Y porque creo también en la justicia divina, aparte de la terrenal. No voy a consentir que nada ni nadie manche su imagen pública ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos», ha comenzado diciendo Raquel viviblemente molesta. Además, ha querido aprovechar la oportunidad para elogiar al que fue su marido. “Especialmente, un buen y magnífico padre, buen hijo y esposo, sin olvidar que fue y será siempre un magnífico deportista y campeón del mundo de boxeo. ‘El marino de los puños de oro’, ¡aunque se me vaya la vida en ello!».

Una reafirmación que ha llegado este miércoles de la mano de la revista ‘Semana’, donde Raquel Mosquera ha reiterado que al fallecer Pedro Carrasco este y Rocío no habían hecho las paces, «en ningún momento mi marido pidió perdón como dice. Es mentira». Además, ha definido a la Rocío adolescente como una niña «caprichosa y casi siempre se salía con la suya. Era: quiero, tengo. Su padre no le consentía más que lo razonable, mientras que su madre le daba todo lo que quería. La conquistabas dándole lo que pedía».

Por otro lado, ha desmentido que al boxeador le gustara Fidel: «a mi marido le llegaban muchas referencias de la nueva pareja de su hija y pensaba que ‘era una buena pieza’. Opinaba que era frío, calculador, listo pero no inteligente y que no solo había distanciado a su hija de él, sino que la iba a distanciar de todos. Tuvo buena vista», ha contado a la revista.