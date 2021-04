Raquel Mosquera ha estallado. Tras la emisión del episodio número 6 del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la peluquera ha dado un golpe en la mesa y ha defendido, en distintos medios, cómo vivió ella los últimos meses de relación entre Pedro y Rocío Carrasco. Este fue precisamente uno de los primeros puntos de los que habló la hija del boxeador en la última entrega de la docuserie hace una semana.

Qué significó su muerte, cómo la vivió, cómo fue la última conversación que mantuvieron, cuál fue el punto de inflexión en su relación. Rocío no se dejó nada en el tintero y negó, una por una, las diferentes declaraciones realizadas por Raquel en sus apariciones televisivas y también en medios escritos.

Pero la viuda de Pedro Carrasco no tardó mucho en reaccionar. A lo largo de varios días publicó su parecer en su perfil de Instagram, ilustrando sus posts con distintas imágenes de su vida con el que fuera su primer marido, así como de la juventud del deportista y de algunos de sus momentos emblemáticos. Todo para defender su propio testimonio y la imagen de su marido: «Fue una bellísima persona y un gran señor en todos los aspectos».

Raquel cuenta una versión radicalmente opuesta a la que ha relatado Rocío, sobre la última vez que se vieron, unos doce días antes de la repentina muerte de Pedro. «En ningún momento mi marido pidió perdón como dice. Es mentira», afirma la estilista que además desmiente que Fidel no estuviera con ellos en la misma habitación. Incluso le acusa de tener un papel activo en la misma: «Fuimos cuatro personas, y no tres, como dice. Ella tenía la lección muy bien aprendida sobre lo que le tenía que decir a mi marido, mientras que la otra persona escuchaba atentamente».

Ha puntualizado también lo que para ella ha sido un malentendido. Y es que en un momento dado dijo que, tras el último encuentro con su hija de donde salieron muy alterados, «se le rompió el corazón». Mosquera ha aclarado que no culpa a Rocío con quien llegó a admitir que mantenía una relación «de hermanas». «No le echo las culpas a nadie, sino a mí misma (…) Viendo cómo ocurrieron las cosas, cómo fue aquel encuentro y cómo se encontraba mi marido los siguientes días, sentí que no debí haberle llevado a esa situación. Echaba de menos a su hija a la que no veía desde muchos meses antes».

Así veía a Rocío y a Fidel

En declaraciones a SEMANA, Raquel hablaba de una Rocío Carrasco que, con 14 años «era buena niña, caprichosa y casi siempre se salía con la suya. Era: quiero, tengo. Su padre no le consentía más que lo razonable, mientras que su madre le daba todo lo que quería. La conquistabas dándole lo que pedía».

Pero ha ido más allá y ha confirmado lo que ya han comentado otros miembros de la familia Mohedano: que Rocío cambió radicalmente tras conocer a Fidel Albiac. La peluquera se apoya en lo que ella vivió durante su relación con Pedro Carrasco: «A mi marido le llegaban muchas referencias de la nueva pareja de su hija y pensaba que ‘era una buena pieza’. Opinaba que era frío, calculador, listo pero no inteligente y que no solo había distanciado a su hija de él, sino que la iba a distanciar de todos. Tuvo buena vista».