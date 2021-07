Raquel Mosquera cuenta la razón de su último ingreso en el hospital

Raquel Mosquera está atravesando un año muy complicado a raíz de sus problemas de salud mental. Hace unos días se conocía que había sido ingresada de nuevo, en el hospital Puerta del Hierro de Madrid, a consecuencia de una nueva recaída de su enfermedad. Hay que recordar que sufre un trastorno bipolar desde 2006 que es tratado y vigilado por sus médicos.

Los primeros detalles de su ingreso los dio su representante, Javier Álvarez: «Está peor que la otra vez. En la otra ocasión, sufrió ese brote psicótico diagnosticado por la enfermedad. Yo creo que ha sufrido una continuación, el nivel todo tipo de químico que tenemos en nuestro cerebro hay que equilibrarlos y eso lleva un proceso. Por eso los temas psiquiátricos son tan complicados, delicados y largos». Su hombre de confianza también añadió que «ingresó el 30 de junio o el 1 de julio», así como que «la familia está preocupada».

Raquel Mosquera recibió el alta el pasado lunes 12 de julio tras trece días hospitalizada. 48 horas después ha pronunciado sus primeras palabras tras este nuevo obstáculo, al mismo tiempo que ha confirmado el motivo por el que tuvo que ser puesta en manos de los médicos: «Estoy bien. He vivido momentos difíciles, han sido 20 días de ingreso debido a una depresión», ha dicho a ‘Lecturas’.

A diferencia de en ocasiones anteriores, este ingreso no se ha sabido hasta casi última hora y cuando la exmujer de Pedro Carrasco estaba prácticamente recuperada. Esto se debe a que la peluquera ha estado absolutamente incomunicada y sin posibilidad de hablar con sus allegados. El más cercano de todos es su marido, Isi. Convertido en su mejor apoyo, él mismo ha sido quien ha esperado a su mujer a la salida del hospital para llevarla en coche a casa y comenzar otra recuperación.

Entre los motivos que actúan como atenuante para las complicaciones de salud mental que sufre Mosquera se encuentra un requerimiento de Hacienda, que la pide en torno a medio millón de euros. Para subsanar esta deuda ha puesto a la venta su chalé de Galapagar. Pero es su única inquietud. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ya fue puesta en manos de los médicos el pasado 13 de abril. Su ingreso tuvo lugar en un momento convulso de su vida, pues justo se estaba emitiendo el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

El testimonio de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco sacó a la luz detalles de su padre que afectaban de lleno a la figura de Raquel Mosquera. Especialmente destacable fue el episodio de las ‘eses’ del boxeador con el coche. Rocío responsabilizó a Raquel Mosquera: «No voy a entrar en ese tema, simplemente dije que a eso que ella estaba diciendo, no era verdad. Lo sabe ella y lo sé yo y con eso me vale. Ella sabe que no es así. Yo no soy la que dice lo de las ‘eses’, yo contesto a eso. Si mi padre fue así en el coche es por otras circunstancias que Raquel conoce muy bien», dijo en una de sus entrevistas en el plató de Telecinco.