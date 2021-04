Raquel Mosquera: su familia manda un comunicado sobre su salud

Raquel Mosquera está pasando un bache de salud. Tras unos últimos días muy complicadas en los que ha contestado a la mujer de su marido, Rocío Carrasco, este miércoles por la tarde se conocía que la peluquera tuvo que ser ingresada el martes en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid tras sufrir un supuesto brote psicótico. Tal y como confirmó Look con su representante, la viuda de Pedro Carrasco se encontraba bien a pesar de la situación. Este jueves se han ido conociendo nuevos datos de la mano de su familia, que ha mandado un comunicado a través de las redes sociales de Mosquera.

En el mismo señalan lo más importante, que Raquel «está bien» pese a que continúa ingresada por el momento. Así mismo, la familia ha querido matizar que hasta la fecha no ha realizado ninguna entrevista ni exclusiva y que los textos que ha compartido en los días previos a través de su cuenta de Instagram lo hizo de manera altruista. «Raquel manifestó lo que creyó oportuno vía Instagram de forma gratuita y abierta a todos sus seguidores», se puede leer en el texto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram)

Como horas antes confirmaba su representante en exclusiva a este medio, aún habrá que esperar para que la que fuera mujer de Pedro Carrasco reciba el alta médica. «Sigue ingresada y lo que me transmite su familia es que se encuentra bien, y eso es lo más importante ahora», nos contaba.

Los últimos días han sido de mucho estrés para Raquel, quien tras la reaparición pública de Rocío Carrasco de la mano del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ha visto su nombre en los titulares.

Era el medio ‘La Razón’ el que desvelaba la noticia en primicia, contando que fue el marido de la estilista, Isi, quien la llevó al centro médico. Algo que no fue nada sencillo ya que Raquel se encontraba «fuera de sí», y tuvieron que esperar hasta que un familiar pudo ir a la vivienda que comparten para ocuparse de los dos hijos de Mosquera, Raquel, fruto de su relación con Tony Anikpe, y Romeo, nacido de su amor con Isi. Con los niños ya vigilados, acudieron al Hospital Puerta de Hierro de Madrid donde ella fue ingresada y el africano tuvo que ser atendido por los sanitarios tras sufrir una crisis de ansiedad por toda la situación vivida.

En defensa de Pedro Carrasco

Los últimos post de Raquel Mosquera han estado relacionados con Pedro Carrasco, al que ha querido defender a golpe de tecla. «Ya que él no se puede defender. Y porque creo también en la justicia divina, aparte de la terrenal. No voy a consentir que nada ni nadie manche su imagen pública ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos», ha comenzado diciendo Raquel viviblemente molesta. Además, ha querido aprovechar la oportunidad para elogiar al que fue su marido. “Especialmente, un buen y magnífico padre, buen hijo y esposo, sin olvidar que fue y será siempre un magnífico deportista y campeón del mundo de boxeo. ‘El marino de los puños de oro’, ¡aunque se me vaya la vida en ello!», se podía leer en el último de ellos, uno de los más contundentes.

Este no es el primer ingreso psiquiátrico de Raquel Mosquera, que en el año 2006 tuvo que estar varios días en la clínica López Ibor, a la cual ha regresado en más ocasiones tras sufrir varios brotes psicóticos. Ella nunca ha ocultado su enfermedad, es bipolar, un problema que según contó ella misma en ‘Sálado Deluxe’ comenzó tras la muerte de Pedro Carrasco: «por desgracia cogí una depresión muy fuerte y fue cuando se desarrolló».