Raquel Meroño confiesa el motivo por el que va a iniciar terapia psicológica

Raquel Meroño ha sido una de las celebridades que se ha dejado caer por el estreno de El perdón, la última función de Juana Acosta en el teatro. La actriz estaba radiante en el Teatro Bellas Artes de Madrid. La colombiana, así como los miembros del equipo que han hecho posible esta producción como es el caso de Chevi Muraday, quien también se sube sobre el escenario con Juana en este proyecto basado en hechos reales ocurridos a la actriz en su país natal y que marcaron su vida, estaban espectaculares.

De vuelta a la ganadora de MasterChef Celebrity 5, sorprendió que acudió al estreno acompañada por un buen amigo. No perdió la oportunidad de elogiar la figura de Juana Acosta: «Me parece un acto de generosidad por parte de Juana, desnudarse delante de todo el mundo con la gran carga emocional de la historia». Reconoce que no le gusta pedir perdón: «el ego lo tengo trabajadito. No soy rencorosa, porque no tengo memoria».

Raquel Meroño desveló que tiene que encajar una mala noticia en un futuro cercano por la que va a necesitar acudir a terapia, un asunto sobre el que Juana Acosta ha puesto mucho énfasis en su obra. Está muy unida a sus hijas y pronto va a tener que separarse forzosamente de ellas porque se van a estudiar fuera: «Yo voy a ir a terapia ya, porque mis hijas se van a ir a estudiar fuera».

La intérprete también desveló cómo se va desenvolviendo en la cocina después de que se proclamase ganadora del talent culinario de TVE en diciembre de 2020 y sorprendió al asegurar que sus hijas se desenvuelven perfectamente en esta disciplina porque estuvieron en los campamentos de MasterChef. Su paso por el concurso le cambió la vida y le enseñó a cocinar. Precisamente, sus dos hijas, Martina y Daniela, bromeaban con ella antes de ir al llamarle «mamá microondas», algo que la propia actriz y empresaria confirmaba al confesar que sus dotes culinarias se limitaban a calentar comida precocinada. Eso ha cambiado y ahora Meroño elabora deliciosos platos.

Raquel Meroño se consagró en la gran final de MasterChef, superando a Jesús Castro, Josie y Ainhoa Arteta gracias a un menú inspirado en su propia vida, donde fusionaba sabores españoles con los orientales, haciendo un guiño a la etapa en la que vivió en Bali. Para deleitar a los paladares del exigente jurado elaboró un sashimi de atún con gelatina de tomate como entrante, solomillo de cerdo con esferas de coco como plato principal, y de postre un volcán de mango con caramelo de cacahuete.

Casi al mismo tiempo que ganaba MasterChef, se separaba de su marido, Santi Carbones, con quien había hecho una sólida pareja durante una década. No obstante, ambos rompieron en términos amistosos y guardan una buena relación por el bien de sus dos hijas en común, que ahora ya emprenden camino en solitario.