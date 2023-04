Rafael Amargo ha vuelto a los escenarios después de casi dos años de ausencia. El bailarín ha retomado su profesión en una complicada etapa para él, en la que se encuentra inmerso en un proceso judicial por presunto tráfico de estupefacientes. El pasado mes de marzo, mientras se encontraba en Alicante presentando su último espectáculo, fue detenido por un presunto delito de tráfico de sustancias desde su domicilio de Madrid. Según ha trascendido, el artista supuestamente se resistió a los policías y acabó en el calabozo.

Desde entonces, no se había dejado ver en público, hasta ahora, que ha reaparecido en Madrid, apenas unas horas después de hacer unas impactantes declaraciones. El artista ha asegurado que se encuentra bien, un poco mejor, pero mantiene que es inocente y que sigue sin entender lo que ocurrió durante su última detención. El bailarín ha dicho que, desde que tuvo lugar el suceso, ha intentado no salir mucho de casa, pero ahora siente que ya tocaba subirse de nuevo a un escenario.

Amargo ha confesado que los últimos años han sido para él una auténtica pesadilla. Hay que recordar que la detención del pasado mes de marzo, que califica como ‘de ciencia ficción’, tiene relación con el proceso que comenzó a finales del año 2020. «De la paliza se me ha quedado algún bultillo en la cabeza, que vamos a ver qué es. Dos costillas en el lado derecho que no han quedado bien y eso cuesta muchísimo de curar. Es muy doloroso por la respiración, imagínate bailando. Al defenderme, como estaba atado, lo único que me quedaba era morderle y no me acuerdo bien. Salí llorando porque no entendía», ha dicho el bailarín en declaraciones a la Agencia Gtres. Amargo, ha recalcado que, como no tenía manos para defenderse, respondió a uno de los policías con un mordisco.

El artista ha comentado que está muy cansado y que su familia también está sufriendo mucho por todo esto. Rafael Amargo sigue manteniendo que es inocente y víctima de una injusticia y que, de hecho, lleva dos años y medio en tratamiento psiquiátrico para poder hacer frente a toda esta situación. «La semana pasada estuve ingresado donde tengo mi expediente de salud mental. Es muy graciosa la historia porque estoy en la Universidad de Barcelona terminando el máster. Entonces estoy como un rato de terapeuta y otro de paciente», ha asegurado. Rafael Amargo incluso ha pensado alguna vez en que no tenía salida: «Uno piensa muchas cosas y… yo soy un tío muy valiente pero hay momentos en los que pienso en quitarme del medio», ha confesado el bailarín.

A pesar de todo, tiene la intención de seguir luchando hasta el final. «Puedo estar abatido, pero me gusta muchísimo lo que hago y por el amor de mis hijos y de mi familia voy a luchar hasta el final», ha confesado el artista. Eso sí, con todo lo que ha ocurrido, siente que ha cambiado como persona y que ya no va a ser el mismo.